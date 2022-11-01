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Мостовой назвал главное разочарование первой части сезона РПЛ

1 ноября 2022, 19:42

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал главное разочарование первого круга РПЛ

«Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ: как команда и из-за того, как долго всe это продолжалось, – люди не приходили к решению убрать посторонних.

Ещe напрашиваются «Химки», но никто не ожидал, что они будут в пятeрке лучших. Команда всегда ниже 10-го места. «Локомотив» всегда в одном ряду со «Спартаком» и «Динамо», а сейчас соревнуется с «Химками», «Факелом» и «Торпедо», – сказал Мостовой.

  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
  • Москвичи установили личный антирекорд по количеству набранных очков после 1-го круга (12).
  • Следующий соперник – «Урал» (6 ноября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мостовой Александр
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