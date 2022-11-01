Мостовой назвал главное разочарование первой части сезона РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал главное разочарование первого круга РПЛ

«Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ: как команда и из-за того, как долго всe это продолжалось, – люди не приходили к решению убрать посторонних.

Ещe напрашиваются «Химки», но никто не ожидал, что они будут в пятeрке лучших. Команда всегда ниже 10-го места. «Локомотив» всегда в одном ряду со «Спартаком» и «Динамо», а сейчас соревнуется с «Химками», «Факелом» и «Торпедо», – сказал Мостовой.