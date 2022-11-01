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    Мостовой назвал главное разочарование первой части сезона РПЛ

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал главное разочарование первого круга РПЛ

    «Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ: как команда и из-за того, как долго всe это продолжалось, – люди не приходили к решению убрать посторонних.

    Ещe напрашиваются «Химки», но никто не ожидал, что они будут в пятeрке лучших. Команда всегда ниже 10-го места. «Локомотив» всегда в одном ряду со «Спартаком» и «Динамо», а сейчас соревнуется с «Химками», «Факелом» и «Торпедо», – сказал Мостовой.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Москвичи установили личный антирекорд по количеству набранных очков после 1-го круга (12).
    • Следующий соперник – «Урал» (6 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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