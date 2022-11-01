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    Семин рассказал, что его разочаровало в первом круге чемпионата России

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин подвел итоги первого круга РПЛ.

    «Главное разочарование первой части сезона РПЛ? Для меня — последние четыре команды нашего чемпионата. Им предстоит очень много работы, чтобы выбраться из текущей ситуации.

    «Локомотив» находится не на своeм месте? Турнирная таблица всегда объективна. Прошла ровно половина чемпионата. На что наиграли, на таком месте все и находятся. Посмотрим, кто из этих команд сможет использовать свои главные козыри и выбраться из зоны вылета», — сказал Сeмин.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Москвичи установили личный антирекорд по количеству набранных очков после 1-го круга (12).
    • Следующий соперник – «Урал» (6 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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