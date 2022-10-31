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    Экс-футболист АПЛ хочет сделать каминг-аут перед ЧМ-2022. Он недоволен проведением турнира в Катаре

    Неназванный игрок, ранее выступавший в АПЛ, собирается признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Он намерен сделать это перед чемпионатом мира, который пройдет в Катаре.

    Таким образом футболист хочет выразить протест против проведения турнира в стране, преследующей геев.

    По его мнению, ФИФА в 2010 году не должна была выбирать катарскую заявку из-за отношения к ЛГБТ-сообществу.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      Lilipyt 8 минут назад

      Интересное заявление:"ФИФА в 2010 году не должна была выбирать катарскую заявку из-за отношения к ЛГБТ-сообществу". Навязывание тебе чужого мнения это ужас, но навязывания своего мнения это нормально. Типичный либерализм. Надеюсь он там с флагом ЛГБТ выйдет и сядет на 10 лет.

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      Рейтинг: +6909

      Беспонтий 1 час назад

      хоть бы не канчельскис
      иначе зачем жить?)

      3
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      Рейтинг: +352

      Таврида 1 час назад

      Я думаю, это надо прямо в Катаре и сделать. Интересно, ФИФА за кого будет, за питаров или за бабло от шейхов?)

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