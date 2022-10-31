Экс-футболист АПЛ хочет сделать каминг-аут перед ЧМ-2022. Он недоволен проведением турнира в Катаре

Неназванный игрок, ранее выступавший в АПЛ, собирается признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Он намерен сделать это перед чемпионатом мира, который пройдет в Катаре.
Таким образом футболист хочет выразить протест против проведения турнира в стране, преследующей геев.
По его мнению, ФИФА в 2010 году не должна была выбирать катарскую заявку из-за отношения к ЛГБТ-сообществу.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
Источник: The Sun