Экс-футболист АПЛ хочет сделать каминг-аут перед ЧМ-2022. Он недоволен проведением турнира в Катаре

Неназванный игрок, ранее выступавший в АПЛ, собирается признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он намерен сделать это перед чемпионатом мира, который пройдет в Катаре.

Таким образом футболист хочет выразить протест против проведения турнира в стране, преследующей геев.

По его мнению, ФИФА в 2010 году не должна была выбирать катарскую заявку из-за отношения к ЛГБТ-сообществу.