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    ФИФА уже банила сборные на участия на ЧМ. Сейчас под вопросом путевка Туниса – возможно, его заменит Италия

    До чемпионата мира в Катаре осталось меньше месяца. Казалось бы, ситуация с пулом участников должна быть ясна, но возникают слухи, что та или иная сборная может потерять путевку на ЧМ. А замена одна – Италия.

    Разбираемся, почему так.

    Кого ФИФА может лишить участия на чемпионате мира в Катаре

    Пока нет точной информации. Это лишь слухи, которые активно возникают в различных медиа. Вот главные:

    • Тунис. Это связано с возможным вмешательством правительства страны в работу Федерации футбола. ФИФА даже отправила письмо генеральному секретарю FTF Важди Ауади: «Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации».

    То есть сборная Туниса и клубы из страны не смогут участвовать в международных турнирах. Если ФИФА примет эти санкции в адрес Туниса до начала ЧМ-2022, то сборная действительно пропустит турнир.

    • Иран. Но здесь пока нет четкой (и вообще любой) реакции ФИФА на события внутри страны. Напомним: в Иране идут массовые протесты после смерти 22-летней студентки. Правозащитные организации, бывшие футболисты и даже посол ООН от Доминики призывают ФИФА исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022.

    Если одну из сборных исключат, то кто займет ее место? Кажется вариант известен заранее

    Это Италия.

    В марте она проиграла в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1). Тогда федерация уговорила Роберто Манчини остаться на посту тренера, игроку сокрушались, а тренеры (например, Маурицио Сарри) и легенды (например, Арриго Сакки) говорили, что итальянский футбол отстает на много лет от ведущих европейских команд и лиг.

    Но именно Италия сыграть на ЧМ, если одного из участников исключат. Причину объяснил Le Parisien: Италия занимает наивысшее место в рейтинге ФИФА среди сборных, которые не прошли на турнир. Хотя этот сценарий маловероятен: источники внутри ФИФА говорят, что организация не хочет вносить радикальные изменения за месяц до турнира. Плюс подключение Италии к ЧМ вызовет огромные споры.

    Были ли случаи, что ФИФА запрещала когда-либо играть на ЧМ (или хотя бы в квалификации)

    Да, такие истории случались. Вот некоторые примеры:

    • ЮАР была исключена из-за апартеида (режим, основанный на притеснении темнокожего населения) с 1966-го по 1990-й.

    • Сборные Германии и Японии не были допущены к квалификации ЧМ-1950 из-за развязывания Второй мировой войны.

    • Сборная Чили не участвовала к ЧМ-1994 из-за событий от 1989 года. Тогда во время отбора к ЧМ-1990 во вратаря Чили Роберто Рохаса с трибуны прилетел фаер – сборная отказалась играть дальше. Позже ФИФА выяснила, что фаер упал в метре от Рохаса, а раны на голове он нарисовал сам. ФИФА дисквалифицировала Рохаса пожизненно. Сборную Чили – на квалификацию к ЧМ-1990 и ЧМ-1994.

    • ФИФА запретила сборной Мьянме участвовать в квалификации к ЧМ-2006 и ЧМ-2018 из-за фанатов.

    • ФИФА отстранила Россию от участия на ЧМ-2022.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17588

      Cleaner 20 минут назад


      Если исключат ТУНИС, то его должна заменить команда, которая в отборочной группе, где играл Тунис, заняла ВТОРОЕ МЕСТО. Только так согласно СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      ПС: То есть команда ГВИНЕИ, которая отстала от Туниса всего на два очка.

      0
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      Рейтинг: +732

      justozavr 43 минуты назад

      В Америке убили Флойда, и там уже какой год протесты. Не нужно ли их по этому принципу тоже отстранить?

      1
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      Рейтинг: +5199

      Enter2006 50 минут назад

      Пора уже банить FIFA. Возомнили себя хз кем, накуй их и всё за такое неспортивное поведение.

      0
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      Рейтинг: +11785

      Алексей З 1 час назад

      Кто есть Ху ?
      Илья Егоров ?

      0
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      Рейтинг: +207

      Масоха 1 час назад

      Как по мне, если дисквалифицирован сборную, её место должна занять сборная того же континента.

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      Рейтинг: +3233

      acor94 2 часа назад

      Ничего не понятно. А кто второй кандидат, если обе сборные дисквалифицируют? Поподробнее, пожалуйста, статьи делайте.

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      Рейтинг: +732

      justozavr > acor94 53 минуты назад

      Зачем двоих дисквалифицировать? Президент ФИФА по одному из гражданств Итальянец, ему достаточно отстранить одну сборную)

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