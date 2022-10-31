ФИФА уже банила сборные на участия на ЧМ. Сейчас под вопросом путевка Туниса – возможно, его заменит Италия

До чемпионата мира в Катаре осталось меньше месяца. Казалось бы, ситуация с пулом участников должна быть ясна, но возникают слухи, что та или иная сборная может потерять путевку на ЧМ. А замена одна – Италия.

Разбираемся, почему так.

Кого ФИФА может лишить участия на чемпионате мира в Катаре

Пока нет точной информации. Это лишь слухи, которые активно возникают в различных медиа. Вот главные:

• Тунис. Это связано с возможным вмешательством правительства страны в работу Федерации футбола. ФИФА даже отправила письмо генеральному секретарю FTF Важди Ауади: «Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации».

То есть сборная Туниса и клубы из страны не смогут участвовать в международных турнирах. Если ФИФА примет эти санкции в адрес Туниса до начала ЧМ-2022, то сборная действительно пропустит турнир.

• Иран. Но здесь пока нет четкой (и вообще любой) реакции ФИФА на события внутри страны. Напомним: в Иране идут массовые протесты после смерти 22-летней студентки. Правозащитные организации, бывшие футболисты и даже посол ООН от Доминики призывают ФИФА исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022.

Если одну из сборных исключат, то кто займет ее место? Кажется вариант известен заранее

Это Италия.

В марте она проиграла в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1). Тогда федерация уговорила Роберто Манчини остаться на посту тренера, игроку сокрушались, а тренеры (например, Маурицио Сарри) и легенды (например, Арриго Сакки) говорили, что итальянский футбол отстает на много лет от ведущих европейских команд и лиг.

Но именно Италия сыграть на ЧМ, если одного из участников исключат. Причину объяснил Le Parisien: Италия занимает наивысшее место в рейтинге ФИФА среди сборных, которые не прошли на турнир. Хотя этот сценарий маловероятен: источники внутри ФИФА говорят, что организация не хочет вносить радикальные изменения за месяц до турнира. Плюс подключение Италии к ЧМ вызовет огромные споры.

Были ли случаи, что ФИФА запрещала когда-либо играть на ЧМ (или хотя бы в квалификации)

Да, такие истории случались. Вот некоторые примеры:

• ЮАР была исключена из-за апартеида (режим, основанный на притеснении темнокожего населения) с 1966-го по 1990-й.

• Сборные Германии и Японии не были допущены к квалификации ЧМ-1950 из-за развязывания Второй мировой войны.

• Сборная Чили не участвовала к ЧМ-1994 из-за событий от 1989 года. Тогда во время отбора к ЧМ-1990 во вратаря Чили Роберто Рохаса с трибуны прилетел фаер – сборная отказалась играть дальше. Позже ФИФА выяснила, что фаер упал в метре от Рохаса, а раны на голове он нарисовал сам. ФИФА дисквалифицировала Рохаса пожизненно. Сборную Чили – на квалификацию к ЧМ-1990 и ЧМ-1994.

• ФИФА запретила сборной Мьянме участвовать в квалификации к ЧМ-2006 и ЧМ-2018 из-за фанатов.

• ФИФА отстранила Россию от участия на ЧМ-2022.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press