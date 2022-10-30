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    Зарема оценила работу Абаскаля в первом круге РПЛ

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги первого круга РПЛ.

    • Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0)
    • Московская команда занимает 2-е место в чемпионате.

    «Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию. Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.

    Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом – и мы сейчас видим результат.

    В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров – от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы», – сказала Салихова.

    10 выводов по итогам первого круга РПЛ: Зенит возьмет чемпионство с вероятностью 95%

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2022 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19665

      Persona_non_Grata 35 минут назад

      Как и в большинстве высказываний - всё по делу !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26428

      JTherry 1 час назад

      в День тренера хочется выразить благодарность Гильермо Абаскалю, Спартаку откровенно повезло с ним...

      4
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      ...
      Рейтинг: +13923

      playsh > JTherry 1 час назад

      Во истину повезло,да и ребята,похоже,приняли Гилю всерьёз.

      4
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      Рейтинг: +3946

      Питерский князь 2 часа назад

      Сижу и читаю Зарему в сартире.
      Потому что, над ней усраться можно!
      :))),

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      Рейтинг: +13923

      playsh > Питерский князь 1 час назад

      А ты передёрни,чтобы отвлечься от усрачки - всё же почище будет...

      4
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      Рейтинг: +656

      dim29 > Питерский князь 47 минут назад

      когда нечего сказать,лучше промолчать,авось за умного сойдёшь!

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