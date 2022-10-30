Зарема оценила работу Абаскаля в первом круге РПЛ

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги первого круга РПЛ.

Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0)

Московская команда занимает 2-е место в чемпионате.

«Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию. Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.

Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом – и мы сейчас видим результат.

В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров – от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы», – сказала Салихова.

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