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Зарема оценила работу Абаскаля в первом круге РПЛ

30 октября 2022, 22:25
4

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги первого круга РПЛ.

  • Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0)
  • Московская команда занимает 2-е место в чемпионате.

«Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию. Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.

Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом – и мы сейчас видим результат.

В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров – от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы», – сказала Салихова.

10 выводов по итогам первого круга РПЛ: Зенит возьмет чемпионство с вероятностью 95%

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (4)
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JTherry
1667161201
в День тренера хочется выразить благодарность Гильермо Абаскалю, Спартаку откровенно повезло с ним...
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Persona_non_Grata
1667164435
Как и в большинстве высказываний - всё по делу !!!
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odessakmv
1667175748
Зарема высказалась, ждем комментарии от Тины, Вики, Любы и бабы Вали с базара за углом
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