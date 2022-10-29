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  • Гогниев объяснил, чем его не устроила игра Глушакова в матче с «Динамо»

Гогниев объяснил, чем его не устроила игра Глушакова в матче с «Динамо»

29 октября 2022, 21:46
7

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался по замене полузащитника Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«У вас все время вопросы не по игре, перед матчем спрашивали непонятные вещи. Замены всегда связаны с двумя вещами: или игрока меняют из‑за травмы, или не устраивает, что он делает на поле.

Это был второй случай – были недовольны, как переключается. Решение главного тренера», – сказал Гогниев.

  • Глушаков сразу после замены ушел в раздевалку.
  • Капитан «Химок» в команде с 2020 года.
  • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Глушаков Денис Гогниев Спартак
Комментарии (7)
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edw7777
1667070026
Не пора ли этого тренера поменять? Я не припомню в 21 веке подобного неудачника в нашем футболе. S
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Вомбат
1667074361
Понятно, значит Глушаков плохо переключался с обороны на атаку и обратно. Видимо вышедший вместо него Казанцев переключался лучше. Потому и счет такой.
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odessakmv
1667099200
Хоровод отказался водить???
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