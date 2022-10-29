Гогниев объяснил, чем его не устроила игра Глушакова в матче с «Динамо»

Понятно, значит Глушаков плохо переключался с обороны на атаку и обратно. Видимо вышедший вместо него Казанцев переключался лучше. Потому и счет такой.
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался по замене полузащитника Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
«У вас все время вопросы не по игре, перед матчем спрашивали непонятные вещи. Замены всегда связаны с двумя вещами: или игрока меняют из‑за травмы, или не устраивает, что он делает на поле.
Это был второй случай – были недовольны, как переключается. Решение главного тренера», – сказал Гогниев.
- Глушаков сразу после замены ушел в раздевалку.
- Капитан «Химок» в команде с 2020 года.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.