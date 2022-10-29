Гогниев объяснил, чем его не устроила игра Глушакова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался по замене полузащитника Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«У вас все время вопросы не по игре, перед матчем спрашивали непонятные вещи. Замены всегда связаны с двумя вещами: или игрока меняют из‑за травмы, или не устраивает, что он делает на поле.

Это был второй случай – были недовольны, как переключается. Решение главного тренера», – сказал Гогниев.