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    Гогниев объяснил, чем его не устроила игра Глушакова в матче с «Динамо»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался по замене полузащитника Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    «У вас все время вопросы не по игре, перед матчем спрашивали непонятные вещи. Замены всегда связаны с двумя вещами: или игрока меняют из‑за травмы, или не устраивает, что он делает на поле.

    Это был второй случай – были недовольны, как переключается. Решение главного тренера», – сказал Гогниев.

    • Глушаков сразу после замены ушел в раздевалку.
    • Капитан «Химок» в команде с 2020 года.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    29.10.2022 21:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11864

      Вомбат 53 минуты назад

      Понятно, значит Глушаков плохо переключался с обороны на атаку и обратно. Видимо вышедший вместо него Казанцев переключался лучше. Потому и счет такой.

      0
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      Рейтинг: +17580

      Cleaner 1 час назад

      А то, как играют ОСТАЛЬНЫЕ игроки Химок, Гогиеву, значит, нравится. РЖУ ни могу!!!...)

      1
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      Рейтинг: +1064

      edw7777 2 часа назад

      Не пора ли этого тренера поменять? Я не припомню в 21 веке подобного неудачника в нашем футболе. S

      1
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