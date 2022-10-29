Гогниев объяснил, почему заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался по замене полузащитника Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«Денис Глушаков – такой же футболист, как и все. Если тренер принял решение поменять игрока, он же лучше знает. Если тренер меняет футболиста, он должен реагировать правильно. Глушаков – хороший футболист, играл в сборной. Но не всегда на футболиста работает имя. Реакция Дениса неадекватная.

Мне хотелось поменять его, и я это сделал. Данил Казанцев хорошо вышел, мне понравилось. Мне нужны мотивированные футболисты с горящими глазами», – сказал Гогниев.