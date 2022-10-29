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    Гогниев объяснил, почему заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался по замене полузащитника Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    «Денис Глушаков – такой же футболист, как и все. Если тренер принял решение поменять игрока, он же лучше знает. Если тренер меняет футболиста, он должен реагировать правильно. Глушаков – хороший футболист, играл в сборной. Но не всегда на футболиста работает имя. Реакция Дениса неадекватная.

    Мне хотелось поменять его, и я это сделал. Данил Казанцев хорошо вышел, мне понравилось. Мне нужны мотивированные футболисты с горящими глазами», – сказал Гогниев.

    • Глушаков сразу после замены ушел в раздевалку.
    • Капитан «Химок» в команде с 2020 года.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16082

      NewLife 23 минуты назад

      "Мне нужны мотивированные футболисты"
      Показали по тв, что на трибуне сидят две монашки, дело за малым - научить их правильно мотивировать игроков.

      1
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      Рейтинг: +69416

      insider_retro 46 минут назад

      Прикольно, когда неадекват рассуждает об адекватности...

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