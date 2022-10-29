Газзаев: «Я приглашал Павлюченко в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о попытке заполучить нападающего Романа Павлюченко.

– Редко кому удается доиграть до 40 лет. Роман провел блестящую карьеру, забивал за сборную России, за российские и европейские клубы, становился призером чемпионата Европы.

Его можно только поздравить с такой насыщенной карьерой. Надеюсь, Роман останется в спорте и продолжит приносить пользу.

– Мог ли Павлюченко оказаться в ЦСКА, а не в «Спартаке»?

– Такого футболиста хочет видеть каждый тренер. Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал.

Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьем и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому.

Роман был замечательным футболистом.