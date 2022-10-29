Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газзаев: «Я приглашал Павлюченко в ЦСКА»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о попытке заполучить нападающего Романа Павлюченко.

    – Редко кому удается доиграть до 40 лет. Роман провел блестящую карьеру, забивал за сборную России, за российские и европейские клубы, становился призером чемпионата Европы.

    Его можно только поздравить с такой насыщенной карьерой. Надеюсь, Роман останется в спорте и продолжит приносить пользу.

    – Мог ли Павлюченко оказаться в ЦСКА, а не в «Спартаке»?

    – Такого футболиста хочет видеть каждый тренер. Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал.

    Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьем и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому.

    Роман был замечательным футболистом.

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • 40-летний форвард закончил карьеру на этой неделе.

    Новости по теме
    «Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко 3
    Медиалига. «Матч ТВ» победил «Эгриси» Уткина. Павлюченко забил
    Павлюченко объяснил уход из профессионального футбола
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1475

      sir_Alex 3 часа назад

      У Пава хватило ума не согласиться.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11