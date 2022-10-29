Газзаев: «Я приглашал Павлюченко в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о попытке заполучить нападающего Романа Павлюченко.
– Редко кому удается доиграть до 40 лет. Роман провел блестящую карьеру, забивал за сборную России, за российские и европейские клубы, становился призером чемпионата Европы.
Его можно только поздравить с такой насыщенной карьерой. Надеюсь, Роман останется в спорте и продолжит приносить пользу.
– Мог ли Павлюченко оказаться в ЦСКА, а не в «Спартаке»?
– Такого футболиста хочет видеть каждый тренер. Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал.
Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьем и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому.
Роман был замечательным футболистом.
- Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
- Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
- 40-летний форвард закончил карьеру на этой неделе.
Источник: «Матч ТВ»