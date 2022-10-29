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Семин: «Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги»

29 октября 2022, 11:23
1

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Станислав Черчесов способен успешно работать в Германии.

«Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги. Он в этой лиге играл, языком хорошо владеет.

Сейчас его команда на виду, успешно выступает в еврокубках, поэтому вполне возможно», – сказал Семин.

  • «Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
  • Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.

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Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Ференцварош Черчесов Станислав Семин Юрий
Комментарии (1)
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SLADE2019
1667034221
Смотря какой клуб. Ференцварош явный лидер венгерского клубного футбола. Успех в ЛЕ, пока что небольшой. Всего лишь выход в плей-офф. Мой Спартак этого тоже добивался. В российской клубном футболе успехи Черчесова весьма скромные. Так что, разве во вторую половину бундеслиги.
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