Семин: «Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Станислав Черчесов способен успешно работать в Германии.
«Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги. Он в этой лиге играл, языком хорошо владеет.
Сейчас его команда на виду, успешно выступает в еврокубках, поэтому вполне возможно», – сказал Семин.
- «Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
- Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.
Источник: Sport24