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    Семин: «Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Станислав Черчесов способен успешно работать в Германии.

    «Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги. Он в этой лиге играл, языком хорошо владеет.

    Сейчас его команда на виду, успешно выступает в еврокубках, поэтому вполне возможно», – сказал Семин.

    • «Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
    • Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +710

      SLADE2019 3 часа назад

      Смотря какой клуб. Ференцварош явный лидер венгерского клубного футбола. Успех в ЛЕ, пока что небольшой. Всего лишь выход в плей-офф. Мой Спартак этого тоже добивался. В российской клубном футболе успехи Черчесова весьма скромные. Так что, разве во вторую половину бундеслиги.

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