Семин: «Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Станислав Черчесов способен успешно работать в Германии.

«Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги. Он в этой лиге играл, языком хорошо владеет.

Сейчас его команда на виду, успешно выступает в еврокубках, поэтому вполне возможно», – сказал Семин.