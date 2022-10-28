«Вошел в историю нашего футбола». Канчельскис назвал лучшего форварда России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбу лучшим в России.

«Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берет свое. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артем Дзюба вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, еще лет семь или десять его рекорд никто не побьет. Дзюба – топ-1 нападающий России, просто лучший!

Для подрастающего поколения Артем должен быть примером, для того, чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артем», – сказал Канчельскис.