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    «Вошел в историю нашего футбола». Канчельскис назвал лучшего форварда России

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбу лучшим в России.

    «Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берет свое. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артем Дзюба вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, еще лет семь или десять его рекорд никто не побьет. Дзюба – топ-1 нападающий России, просто лучший!

    Для подрастающего поколения Артем должен быть примером, для того, чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артем», – сказал Канчельскис.

    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +498

      7:1 11 минут назад

      не знаю, как сейчас - но ещё неделю назад Адана шла на первом месте и без него. а зачем менять успешную схему? скажет любой тренер.

      0
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      Рейтинг: +724

      3meeeD 42 минуты назад

      Да в принципе ,да.
      Он один из лучших.
      Не спорю

      1
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      Рейтинг: +418

      Эном айс 1 час назад

      Ну,а почему нет?
      Если мух от котлет отделить. И Кержакова выставить за шлагбаум. Все мы верещали в восемнадцатом году...Артём,Артём!!
      Людей предавать нельзя. Пусть лучше они предают.Так спокойней.

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      Рейтинг: +1063

      edw7777 1 час назад

      Согласен!

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