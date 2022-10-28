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    РПЛ. «Оренбург» разгромил «Факел» и поднялся на восьмое место, Сычевой не забил

    В стартовом матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» дома крупно победил «Факел» – 4:1.

    У хозяев дубль оформил Джимми Марин, еще по мячу забили Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Лучший бомбардир команды Владимир Сычевой отличиться не сумел.

    У гостей гол на счету Максима Максимова.

    «Оренбург», набрав три очка, поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Факел» после поражения остался на 13-й строчке.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7511

      BarStep 15 минут назад

      Интересный этот парень..
      Марцел Личка

      0
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      Рейтинг: +26

      SunnyDay 1 час назад

      Раздвинули ножки Зиниту зато проплаченные)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +50707

      MaxRnD 2 часа назад

      ==Сычевой не забил==
      У него гол украл Марин, походу такой же чёрт, как и Дзюба

      2
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      Рейтинг: +97

      Болотоход 2 часа назад

      По зиме пол состава пуховика старшие братья газпрома к себе притянут и усадят на лавочку))) Ни себе не людям.

      0
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      Рейтинг: +227

      Ill Ich 2 часа назад

      "Оренбург", демонстрируя интенсивный, атакующий футбол просто "переехал", казалось бы, неуступчивый "Факел". Молодцы!

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