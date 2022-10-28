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  • РПЛ. «Оренбург» разгромил «Факел» и поднялся на восьмое место, Сычевой не забил

РПЛ. «Оренбург» разгромил «Факел» и поднялся на восьмое место, Сычевой не забил

28 октября 2022, 18:58
4

В стартовом матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» дома крупно победил «Факел» – 4:1.

У хозяев дубль оформил Джимми Марин, еще по мячу забили Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Лучший бомбардир команды Владимир Сычевой отличиться не сумел.

У гостей гол на счету Максима Максимова.

«Оренбург», набрав три очка, поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Факел» после поражения остался на 13-й строчке.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Факел
Комментарии (4)
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Ill Ich
1666973016
"Оренбург", демонстрируя интенсивный, атакующий футбол просто "переехал", казалось бы, неуступчивый "Факел". Молодцы!
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MaxRnD
1666973781
==Сычевой не забил== У него гол украл Марин, походу такой же чёрт, как и Дзюба
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Amorphis
1666974914
Раздвинули ножки Зиниту зато проплаченные)
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BarStep
1666980913
Интересный этот парень.. Марцел Личка
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