РПЛ. «Оренбург» разгромил «Факел» и поднялся на восьмое место, Сычевой не забил

В стартовом матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» дома крупно победил «Факел» – 4:1.

У хозяев дубль оформил Джимми Марин, еще по мячу забили Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Лучший бомбардир команды Владимир Сычевой отличиться не сумел.

У гостей гол на счету Максима Максимова.

«Оренбург», набрав три очка, поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Факел» после поражения остался на 13-й строчке.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

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