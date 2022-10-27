Камоцци: «Я не советовал покупать Урунова в «Спартак». Это игрок очень низкого уровня»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об экс-полузащитнике «Урала» Остоне Урунове.
«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остается загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб. Кстати говоря, я советовал не покупать его», — сказал Камоцци.
- 21-летний Урунов 25 октября расторг контракт с «Уралом».
- Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
- Ранее узбекистанец играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».
Источник: «РБ Спорт»