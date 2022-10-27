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  • Камоцци: «Я не советовал покупать Урунова в «Спартак». Это игрок очень низкого уровня»

Камоцци: «Я не советовал покупать Урунова в «Спартак». Это игрок очень низкого уровня»

27 октября 2022, 18:34
1

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об экс-полузащитнике «Урала» Остоне Урунове.

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остается загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб. Кстати говоря, я советовал не покупать его», — сказал Камоцци.

  • 21-летний Урунов 25 октября расторг контракт с «Уралом».
  • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
  • Ранее узбекистанец играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон
Комментарии (1)
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alefreddy
1666888945
Папа Газик его прикупил как звезду
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