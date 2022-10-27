Камоцци: «Я не советовал покупать Урунова в «Спартак». Это игрок очень низкого уровня»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об экс-полузащитнике «Урала» Остоне Урунове.

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остается загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб. Кстати говоря, я советовал не покупать его», — сказал Камоцци.