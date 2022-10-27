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  • Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов. Игры в турнире показывали, что мы двигались в правильном направлении»

Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов. Игры в турнире показывали, что мы двигались в правильном направлении»

27 октября 2022, 15:20
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности Лиги чемпионов для клуба из Петербурга.

«Нам не хватает Лиги чемпионов. Это лучший турнир в клубном футболе. Она нам давала и финансовую составляющую, чтобы прилично зарабатывать, и возможность расти игрокам, чтобы потом уехать в лучшие клубы.

Это показатель конкурентоспособности, в какую сторону надо двигаться. Она показывает наши слабые стороны.

Игры в Лиге чемпионов показывали, что мы двигались в правильном направлении. Финансовая составляющая играет важную роль, но в отдельно взятый день можно играть против многих», – сказал Семак.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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alex1951
1666873542
Давай,вместе подумаем ,как это воплотить в жисть.... Есть намётки.....но Миллер_Газ на это не пойдет....Он же подкаблучник-подпяточник у Царя.....Был бы презервадентом России ,вопросов не было.... А Дэюдо- не его конек....
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шахта Заполярная
1666875623
Что семак по позору соскучился, там не с оренбургом и сочами играть пришлось бы.
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life85
1666879530
"Игры в Лиге чемпионов показывали, что мы двигались в правильном направлении." - только жалко что по кругу !!!
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paracetamol
1666880237
Да, приходится играть со свякими лошадями, свинями и электричками... Скука!
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Вомбат
1666882287
Тебе не хватает Лиги Чемпионов? Зато у тебя есть закон про фан-уйди, про который ты сказал недавно: "Закон есть закон." Так что утрись и топай в Удельный парк.
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Ziklop
1666885905
игры показывали что слабенький тренер, а игроки совершенно не знают что делать на поле. Сережа ты первый парень на деревне, временно!
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Persona_non_Grata
1666900134
Язык то без кости ... (((
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Валерий2705
1666900700
Языком звиздеть не мешки ворочать. Лично тебя отсутствие ЛЧ только спасает, многократный чемпион.
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nemolod
1667037057
Забудьте про ЛЧ,ЛЕ и прочие еврокубки!
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