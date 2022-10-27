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    Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов. Игры в турнире показывали, что мы двигались в правильном направлении»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности Лиги чемпионов для клуба из Петербурга.

    «Нам не хватает Лиги чемпионов. Это лучший турнир в клубном футболе. Она нам давала и финансовую составляющую, чтобы прилично зарабатывать, и возможность расти игрокам, чтобы потом уехать в лучшие клубы.

    Это показатель конкурентоспособности, в какую сторону надо двигаться. Она показывает наши слабые стороны.

    Игры в Лиге чемпионов показывали, что мы двигались в правильном направлении. Финансовая составляющая играет важную роль, но в отдельно взятый день можно играть против многих», – сказал Семак.

    • Российские клубы отстранены от еврокубков.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Болотоход 15 минут назад

      Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов!!!
      Нам тоже не хватает цирка,то хоть бы посмеялись страной с лучшего клуППа восточной европы)!!

      0
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      Рейтинг: +1178

      шахта Заполярная 27 минут назад

      Что семак по позору соскучился, там не с оренбургом и сочами играть пришлось бы.

      1
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      Рейтинг: +11100

      alex1951 1 час назад

      Давай,вместе подумаем ,как это воплотить в жисть....
      Есть намётки.....но Миллер_Газ на это не пойдет....Он же подкаблучник-подпяточник у Царя.....Был бы презервадентом России ,вопросов не было....
      А Дэюдо- не его конек....

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      Рейтинг: +395

      Эном айс > alex1951 50 минут назад

      Эка ,какой занос..)
      Сам то понял, " и гордый внук славян, и финн", чё накалякал по пьяни опять?
      Давай ,перечитывай...

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