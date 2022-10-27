Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов. Игры в турнире показывали, что мы двигались в правильном направлении»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности Лиги чемпионов для клуба из Петербурга.
«Нам не хватает Лиги чемпионов. Это лучший турнир в клубном футболе. Она нам давала и финансовую составляющую, чтобы прилично зарабатывать, и возможность расти игрокам, чтобы потом уехать в лучшие клубы.
Это показатель конкурентоспособности, в какую сторону надо двигаться. Она показывает наши слабые стороны.
Игры в Лиге чемпионов показывали, что мы двигались в правильном направлении. Финансовая составляющая играет важную роль, но в отдельно взятый день можно играть против многих», – сказал Семак.
- Российские клубы отстранены от еврокубков.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»