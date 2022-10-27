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    Первый тренер Дзюбы посоветовал игроку перейти в «Венецию»: «Он станет любимчиком в Италии»

    Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы, считает, что футболист должен перейти в «Венецию».

    «Я слышал про интерес Дзюбы со стороны «Венеции». Видно, что у Артема не получается в Турции, а «Адана Демирспор» не его команда. Если есть силенки, то почему не попробовать себя в Италии?

    Артему стоит сменить обстановку. Ему не надо ничего бояться. Серия Б и Италия идеально подходят для Дзюбы. В отличие от Кокорина, у Артема все получится. Это разные форварды, но по габаритам и тактике Дзюба будет смотреться лучше в Италии.

    Мне нравятся итальянские лиги. Если Дзюба хочет играть, а не сидеть на скамейке, то пусть начнет переговоры с «Венецией». Там есть и его друг Денис Черышев.

    Понимаю, что есть финансовые вопросы, но у Артема еще остался порох в пороховницах. Уверен, что на Апеннинах Дзюба станет любимчиком. Тем более, итальянцы, в отличие от турок, лучше разбираются в футболе», – заявил Шупляков.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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