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    В «Урале» раскрыли подробности расторжения контракта с Уруновым

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Остоном Уруновым.

    «Так получилось. Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились — давай расторгнем. Может, времени ему мало давали, не знаю.

    Это не инициатива клуб. Расстались по-доброму. Дай бог ему хорошо где-то заиграть. Долгосрочный контракт? Нет. Мы имели право расторгнуть контракт в декабре, так подписали изначально. А зачем ждать до декабря, когда человеку играть надо?

    Неустойка? Никто никому ничего не платил», — сказал Иванов.

    • 21-летний Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября по 25 октября.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
    • Ранее узбек играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26385

      JTherry 36 минут назад

      узбек скиталец урум-цум...)

      0
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      Рейтинг: +77

      Стас85 53 минуты назад

      Моя пиписка пахнет селедкой

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