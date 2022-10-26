В «Урале» раскрыли подробности расторжения контракта с Уруновым

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Остоном Уруновым.

«Так получилось. Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились – давай расторгнем. Может, времени ему мало давали, не знаю.

Это не инициатива клуб. Расстались по-доброму. Дай бог ему хорошо где-то заиграть. Долгосрочный контракт? Нет. Мы имели право расторгнуть контракт в декабре, так подписали изначально. А зачем ждать до декабря, когда человеку играть надо?

Неустойка? Никто никому ничего не платил», – сказал Иванов.