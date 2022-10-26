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    Аллегри извинился за вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:4). Туринцы лишились шансов на проход в плей-офф.

    «Извините за результат. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и мы должны отреагировать.

    Нам нужно постараться добиться лучшего результата против «ПСЖ», чтобы выйти в Лигу Европы», – сказал Аллегри.

    • С Аллегри «Ювентус» выходил в финал ЛЧ.
    • Туринцы не вышли в плей-офф ЛЧ впервые с 2013 года.
    • В Серии А «Ювентус» идет 8-м.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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