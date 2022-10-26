Аллегри извинился за вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:4). Туринцы лишились шансов на проход в плей-офф.

«Извините за результат. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и мы должны отреагировать.

Нам нужно постараться добиться лучшего результата против «ПСЖ», чтобы выйти в Лигу Европы», – сказал Аллегри.