Аллегри извинился за вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:4). Туринцы лишились шансов на проход в плей-офф.
«Извините за результат. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и мы должны отреагировать.
Нам нужно постараться добиться лучшего результата против «ПСЖ», чтобы выйти в Лигу Европы», – сказал Аллегри.
- С Аллегри «Ювентус» выходил в финал ЛЧ.
- Туринцы не вышли в плей-офф ЛЧ впервые с 2013 года.
- В Серии А «Ювентус» идет 8-м.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»