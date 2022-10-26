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    Колыванов не советует Чалову переходить в «Венецию»

    Бывший форвард «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

    «Венеция» борется за выживание в Серии B. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Что он там будет делать? Конечно, это понижение. Два года назад у Чалова было предложение из Англии, в более солидный клуб. Что, он сейчас пойдет в «Венецию» и будет играть в первом дивизионе?

    – Вы считаете, что это будет непрестижно для Чалова?

    – В 24 года – нет. Если бы ему было 30 лет, то да. Если 19 лет, начало карьеры, тоже можно было поехать. Но Чалов – уже достаточно опытный, зрелый футболист. Думаю, что ему не стоит ехать в 24 года в первый дивизион, когда он здесь играет в ЦСКА, который борется за самые высокие места.

    • В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15995

      Fusballer 2 часа назад

      Действительно, зачем тратить время на транзит через Италию, когда можно отправиться сразу в кипрский клуб.

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