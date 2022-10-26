Колыванов не советует Чалову переходить в «Венецию»

Бывший форвард «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

– «Венеция» борется за выживание в Серии B. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Что он там будет делать? Конечно, это понижение. Два года назад у Чалова было предложение из Англии, в более солидный клуб. Что, он сейчас пойдет в «Венецию» и будет играть в первом дивизионе?

– Вы считаете, что это будет непрестижно для Чалова?

– В 24 года – нет. Если бы ему было 30 лет, то да. Если 19 лет, начало карьеры, тоже можно было поехать. Но Чалов – уже достаточно опытный, зрелый футболист. Думаю, что ему не стоит ехать в 24 года в первый дивизион, когда он здесь играет в ЦСКА, который борется за самые высокие места.