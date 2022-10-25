Селюк: «Зенит» станет чемпионом, даже если тренером станет мой дедушка»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

– Что это было в Питере?

– «Спартак» выиграл 5:0 у «Химок», эта победа мотивировала «Зенит» – им захотелось таким образом ответить «Спартаку», и они с этим ответом справились с запасом.

Ясно, что «Зенит» станет чемпионом с большим отрывом. И, если даже поставить во главе «Зенита» моего дедушку, команда ниже первого места не опустится, и все равно станет чемпионом.