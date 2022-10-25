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    Селюк: «Зенит» станет чемпионом, даже если тренером станет мой дедушка»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    – Что это было в Питере?

    «Спартак» выиграл 5:0 у «Химок», эта победа мотивировала «Зенит» – им захотелось таким образом ответить «Спартаку», и они с этим ответом справились с запасом.

    Ясно, что «Зенит» станет чемпионом с большим отрывом. И, если даже поставить во главе «Зенита» моего дедушку, команда ниже первого места не опустится, и все равно станет чемпионом.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.10.2022 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4567

      neveldomha 19 минут назад

      А на места Селюка можно пустую кастрюлю поставить. Звук тот же и ничего не поменяется.

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