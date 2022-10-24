Мартинс: «Спартак» еще поборется с «Зенитом» за чемпионство. Ничего не решено»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Очень рад, что команда победила, «Спартак» показал отличную игру. Конечно, мы еще поборемся с «Зенитом» за чемпионство — впереди много игр, пока ничего не решено.

Мое восстановление проходит по плану, чувствую себя хорошо. Надеюсь, вернусь на поле как можно скорее», — сказал Мартинс.