Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своем отношении к возможному уходу Сергея Пиняева в «Локомотив».
«Нам ничего неизвестно. Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива».
Мы же все-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало.
Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше – тем лучше», – заявил Осинькин.
- Рыночная стоимость вингера – 1,7 миллиона евро.
- Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»