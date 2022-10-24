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    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своем отношении к возможному уходу Сергея Пиняева в «Локомотив».

    «Нам ничего неизвестно. Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива».

    Мы же все-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало.

    Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше – тем лучше», – заявил Осинькин.

    • Рыночная стоимость вингера – 1,7 миллиона евро.
    • Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
    • В этом сезоне Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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