Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своем отношении к возможному уходу Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Нам ничего неизвестно. Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива».

Мы же все-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало.

Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше – тем лучше», – заявил Осинькин.