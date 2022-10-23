«Спартак»: «Абаскаль никак не провоцировал Федотова»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал стычку главного тренера команды Гильермо Абаскаля с коллегой из ЦСКА Владимиром Федотовы во время матча 13-го тура РПЛ (2:2).

– Я бы эту историю хотел закрыть, поскольку, во-первых, не мы ее начали. Нас пригласили на КДК. Мы туда пришли. Вынесли решение, с которым мы не согласны. Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал «фэйр-плей» в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Романом Зобниным. Это эмоции. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал «фейр-плей, фэйр-плей». И все.

— Он достаточно активно бежал к скамейке ЦСКА.

— Активно бежал. Он всегда активен после финального свистка, будь то окончание матча или свисток на перерыв, всегда быстро удаляется в подтрибунное помещение. Он быстро подбежал, сказал и ушел. Вы вспомните историю с Доменико Тедеско и Виктором Гончаренко. Это даже не похоже.

— То есть вы не видите в этих действиях Абаскаля провокации?

— Вообще ноль целых ноль десятых.