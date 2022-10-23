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    «Спартак»: «Абаскаль никак не провоцировал Федотова»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал стычку главного тренера команды Гильермо Абаскаля с коллегой из ЦСКА Владимиром Федотовы во время матча 13-го тура РПЛ (2:2).

    – Я бы эту историю хотел закрыть, поскольку, во-первых, не мы ее начали. Нас пригласили на КДК. Мы туда пришли. Вынесли решение, с которым мы не согласны. Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал «фэйр-плей» в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Романом Зобниным. Это эмоции. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал «фейр-плей, фэйр-плей». И все.

    — Он достаточно активно бежал к скамейке ЦСКА.

    — Активно бежал. Он всегда активен после финального свистка, будь то окончание матча или свисток на перерыв, всегда быстро удаляется в подтрибунное помещение. Он быстро подбежал, сказал и ушел. Вы вспомните историю с Доменико Тедеско и Виктором Гончаренко. Это даже не похоже.

    — То есть вы не видите в этих действиях Абаскаля провокации?

    — Вообще ноль целых ноль десятых.

    • Оба тренера дисквалифицированы на 1 матч.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1653

      alefreddy 1 час назад

      верно ничего не было

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