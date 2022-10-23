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    Оганесян рассказал, благодаря кому в «Спартаке» остались легионеры

    Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян, принадлежащий «Спартаку», рассказал, кто помог сохранить в московском клубе легионеров, несмотря на право прерывать контракты.

    – Как «Спартак» весной смог сохранить свой костяк, когда из «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» массово уезжали легионеры? Квинси убедил всех остаться?

    – Я думаю, Квинси сыграл немалую роль, плюс в коллективе царила хорошая атмосфера. Промес сделал немаленькую работу и сумел сохранить легионеров в команде.

    • Промес выступает в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Он взял с командой все российские трофеи.
    • Оганесян должен вернуться в «Спартак» летом.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13956

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Квинси остался в России потому-что в Нидерландах ему светит немалый срок и спасает его только то, что в России нет экстрадиции, как в странах Европы + 100% у него уже есть паспорт в руках агента и не хилый кэш, где команды Европы ему столько платить в жизни не будут и как показала его командировка в Испанию он мешок

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      Рейтинг: +7905

      piligrim1986 > Skull_Boy 41 минуту назад

      не со всем согласен, но в общем и целом так и есть

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