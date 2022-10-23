Оганесян рассказал, благодаря кому в «Спартаке» остались легионеры

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян, принадлежащий «Спартаку», рассказал, кто помог сохранить в московском клубе легионеров, несмотря на право прерывать контракты.
– Как «Спартак» весной смог сохранить свой костяк, когда из «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» массово уезжали легионеры? Квинси убедил всех остаться?
– Я думаю, Квинси сыграл немалую роль, плюс в коллективе царила хорошая атмосфера. Промес сделал немаленькую работу и сумел сохранить легионеров в команде.
- Промес выступает в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Он взял с командой все российские трофеи.
- Оганесян должен вернуться в «Спартак» летом.
Источник: Metaratings