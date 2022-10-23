Оганесян рассказал, благодаря кому в «Спартаке» остались легионеры

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян, принадлежащий «Спартаку», рассказал, кто помог сохранить в московском клубе легионеров, несмотря на право прерывать контракты.

– Как «Спартак» весной смог сохранить свой костяк, когда из «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» массово уезжали легионеры? Квинси убедил всех остаться?

– Я думаю, Квинси сыграл немалую роль, плюс в коллективе царила хорошая атмосфера. Промес сделал немаленькую работу и сумел сохранить легионеров в команде.