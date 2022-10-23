Оганесян: «При Тедеско Федун приходил в раздевалку после каждой игры «Спартака»

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян вспомнил время работы в «Спартаке» главного тренера Доменико Тедеско. Игрок принадлежит москвичам.
«После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович Федун пообщаться со всеми, поздравлял с победой. Спрашивал, как дела у нас, принимал участие в жизни команды, на долгое время не пропадал. Могли с ним перекинуться парой фраз, но личного разговора не было», – сказал Оганесян.
- Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При Федуне «Спартак» выиграл все российские трофеи.
Источник: Metaratings