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    Оганесян: «При Тедеско Федун приходил в раздевалку после каждой игры «Спартака»

    Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян вспомнил время работы в «Спартаке» главного тренера Доменико Тедеско. Игрок принадлежит москвичам.

    «После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович Федун пообщаться со всеми, поздравлял с победой. Спрашивал, как дела у нас, принимал участие в жизни команды, на долгое время не пропадал. Могли с ним перекинуться парой фраз, но личного разговора не было», – сказал Оганесян.

    • Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах.
    • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • При Федуне «Спартак» выиграл все российские трофеи.

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    Источник: Metaratings

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