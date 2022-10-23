Оганесян: «При Тедеско Федун приходил в раздевалку после каждой игры «Спартака»

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян вспомнил время работы в «Спартаке» главного тренера Доменико Тедеско. Игрок принадлежит москвичам.

«После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович Федун пообщаться со всеми, поздравлял с победой. Спрашивал, как дела у нас, принимал участие в жизни команды, на долгое время не пропадал. Могли с ним перекинуться парой фраз, но личного разговора не было», – сказал Оганесян.