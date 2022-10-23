Лаксальт рассказал, что ему нравится в России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт назвал вещи, которые ему нравятся в России.

«Мне и моей семье все тут нравится: еда, культура, люди. Считаю, самое главное – это люди, в России они очень хорошие. В прошлом году мы с женой часто гуляли в центре, ездили на Красную площадь. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы посмотреть весь город, но мы успели насладиться красотой Москвы», – сказал уругваец.