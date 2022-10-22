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    Роднина: «РПЛ разве можно смотреть? Не люблю наш футбол»

    Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не понимает, зачем смотреть российский футбол.

    «Мне 73 года — моя нелюбовь к футболу столько и длится. Думаете, отношение изменилось? Нет. Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.

    То, что я видела на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору. Но российский футбол я даже не пыталась посмотреть, зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю, меня не цепляет — я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло», – сказала Роднина.

    • Фигуристка выиграла 3 золотых медали Олимпиады.
    • Роднина в Госдуме с 2007 года.
    • В 2018 году она голосовала за повышение пенсионного возраста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17534

      Cleaner 1 минуту назад

      А я не люблю Роднину. И мнение ее продажное мне не интересно...(((((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5620

      ySS 3 минуты назад

      Старушку из сша цепляют только бабки депутатские.
      Зато в фан-ID разбирается, что как раз сейчас он и нужен.

      0
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      Рейтинг: +792

      Krics 1 час назад

      А страну ты любишь?

      1
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      Рейтинг: +17799

      житель СПб > Krics 30 минут назад

      Вряд ли... И что она делает 15 лет в ГосДуме - непонятно. Кроме получения зарплаты. Видимо, это общая черта всех возвращенцев с Запада.

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