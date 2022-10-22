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Роднина: «РПЛ разве можно смотреть? Не люблю наш футбол»

22 октября 2022, 20:23
9

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не понимает, зачем смотреть российский футбол.

«Мне 73 года – моя нелюбовь к футболу столько и длится. Думаете, отношение изменилось? Нет. Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.

То, что я видела на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору. Но российский футбол я даже не пыталась посмотреть, зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю, меня не цепляет – я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло», – сказала Роднина.

  • Фигуристка выиграла 3 золотых медали Олимпиады.
  • Роднина в Госдуме с 2007 года.
  • В 2018 году она голосовала за повышение пенсионного возраста.

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Комментарии (9)
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Krics
1666460252
А страну ты любишь?
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ySS
1666463810
Старушку из сша цепляют только бабки депутатские. Зато в фан-ID разбирается, что как раз сейчас он и нужен.
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momwig_
1666464650
Ну она всю жизнь свою дурой была и с чего бы ей поумнеть-то? Болезненные месячные выдавили из неё слезу в нужный момент и вот она - РОДНИНА.
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paracetamol
1666471548
Да катись в Пиндосию, бывшая депутатка!
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Чехов на Садовой
1666474434
ТВАРЬ!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1666475147
"Ну как же вы могли так обосраться???..." - это вопрос к тем, кто голосовал за неё во время выборов в ГД.
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evgevg13
1666513949
В своё время если бы не её партнёр Зайцев- кем бы роднина была? Нулевой посредственностью. И эта престарелая амёба сейчас ещё голос подаёт?
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