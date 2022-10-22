Роднина: «РПЛ разве можно смотреть? Не люблю наш футбол»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не понимает, зачем смотреть российский футбол.

«Мне 73 года – моя нелюбовь к футболу столько и длится. Думаете, отношение изменилось? Нет. Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.

То, что я видела на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору. Но российский футбол я даже не пыталась посмотреть, зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю, меня не цепляет – я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло», – сказала Роднина.