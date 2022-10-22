Примера. «Райо Вальекано» победил «Кадис» (5:1), в матче 3 удаления

«Райо Вальекано» в 11-м туре чемпионата Испании крупно победил «Кадис». Судья показал три красные карточки.

Мадридцы идут в таблице десятыми. «Кадис» с одной победой занимает место в зоне вылета.

«Кадис» не побеждает на стадионе «Райо Вальекано» с 1990 года.

Испания. Примера. 11-й тур

Райо Вальекано – Кадис – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Палазон, 44 (с пенальти); 2:0 – Гарсия, 45+1; 3:0 – Лежен, 63; 4:0 – Камельо, 79; 4:1 – Балиу, 82 (в свои ворота); 5:1 – Лежен, 89.

Удаления: Нтека, 87 – Карселен, 42; Алькарас, 61 (вторая ж.к).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры