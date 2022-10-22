Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем Клопп»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» уже выбыл из чемпионской гонки АПЛ.

«Позади всего десять туров. Впереди еще чемпионат мира, много матчей, включая еврокубки, травмы. Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем его тренер», – сказал Гвардиола.