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    Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем Клопп»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» уже выбыл из чемпионской гонки АПЛ.

    «Позади всего десять туров. Впереди еще чемпионат мира, много матчей, включая еврокубки, травмы. Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем его тренер», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» набрал 23 очка в 10 турах Премьер-лиги и занимает 2-е место.
    • «Ливерпуль» идет на 7-й строчке с 16 баллами.
    • Лидирует в чемпионате «Арсенал» (27).

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 6 минут назад

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      Рейтинг: +146

      Romeo 123 1 час назад

      Клопп, Гвардиола лучшие тренеры

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