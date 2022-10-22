Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем Клопп»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» уже выбыл из чемпионской гонки АПЛ.
«Позади всего десять туров. Впереди еще чемпионат мира, много матчей, включая еврокубки, травмы. Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем его тренер», – сказал Гвардиола.
- «Сити» набрал 23 очка в 10 турах Премьер-лиги и занимает 2-е место.
- «Ливерпуль» идет на 7-й строчке с 16 баллами.
- Лидирует в чемпионате «Арсенал» (27).
Источник: The Telegraph