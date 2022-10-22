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  • Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем Клопп»

Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем Клопп»

22 октября 2022, 10:53
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» уже выбыл из чемпионской гонки АПЛ.

«Позади всего десять туров. Впереди еще чемпионат мира, много матчей, включая еврокубки, травмы. Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем его тренер», – сказал Гвардиола.

  • «Сити» набрал 23 очка в 10 турах Премьер-лиги и занимает 2-е место.
  • «Ливерпуль» идет на 7-й строчке с 16 баллами.
  • Лидирует в чемпионате «Арсенал» (27).

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
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Romeo 123
1666430941
Клопп, Гвардиола лучшие тренеры
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