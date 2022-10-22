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    Сильянов оценил результаты «Ростова». Команда проиграла 4 из 5 матчей

    Защитник «Ростова» Александр Сильянов не смог назвать причину спада своей команды.

    • Ростовчане потерпели 4 поражения в 5 последних матчах.
    • Они проиграли «Ахмату» (1:3), «Зениту» (1:3), «Уралу» (1:2) и «Динамо» (1:3).
    • Победить удалось только «Краснодар» (3:2).

    «Не знаю, что происходит с нами в последних матчах. С тем же «Динамо» играли вроде неплохо, но пропустили много контратак. Соперник реализовал свои моменты, поэтому нам стало тяжелее.

    Так с нами ничего особо не происходит в последнее время. Где-то, может быть, не повезло. У нас такой чемпионат, что все проигрывают друг другу.

    Сейчас главное – исправить ситуацию. Тем более нам, молодым, надо доказывать свой уровень», – сказал Сильянов.

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    Источник: «Известия»

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