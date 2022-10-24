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    ⚽ Завершился 14-й тур РПЛ. Разгромы от «Зенита» и «Спартака», потеря очков ЦСКА и другие результаты

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

    Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

    Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

    Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Конате, 41.

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каштанов (с пенальти), 26; 2:0 – Газинский, 64; 2:1 – Глушенков, 82.

    Удаление: нет – Бейл, 24.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.

    Удаление: нет – Мещанинов, 20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2022 23:23
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +736

      АКМ-74У 11 часов назад

      Судя по матчу с Крыльями очень слаб сейчас клуб Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Самайн 11 часов назад

      Конченные хрюканы, вы бы хоть посмотрели в том сезоне игры, а потом своё хрюкало разивали, позорники.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19536

      Persona_non_Grata > Самайн 1 час назад

      Доразивался ???)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4603

      ААМ 12 часов назад

      Зениту нужны 3 очка для сохранения отрыва.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      R-W_warrior 23 октября, 21:57

      Зенит-сочи... Думаю, исход заранее понятен. Можно смело ставить П1.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26328

      JTherry > R-W_warrior 11 часов назад

      при любом раскладе бывают исключения, но здесь - без вариантов, сльёт фарм своему сюзерену... каждый год выигрывать может только само "казино"...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16091

      Barmaleushka > JTherry 8 часов назад

      Как Химки вчера ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26328

      JTherry > Barmaleushka 8 часов назад

      как Оренбург...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16091

      Barmaleushka > JTherry 8 часов назад

      Как Крылья .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1029

      Красногвардейчик 22 октября, 17:55

      Опять эстонского пуделя тянут за уши

      1
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