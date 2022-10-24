⚽ Завершился 14-й тур РПЛ. Разгромы от «Зенита» и «Спартака», потеря очков ЦСКА и другие результаты

Россия. РПЛ. 14-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

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Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

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Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

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Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Конате, 41.

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каштанов (с пенальти), 26; 2:0 – Газинский, 64; 2:1 – Глушенков, 82.

Удаление: нет – Бейл, 24.

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.

Удаление: нет – Мещанинов, 20.

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