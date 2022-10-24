Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚽ Завершился 14-й тур РПЛ. Разгромы от «Зенита» и «Спартака», потеря очков ЦСКА и другие результаты

⚽ Завершился 14-й тур РПЛ. Разгромы от «Зенита» и «Спартака», потеря очков ЦСКА и другие результаты

24 октября 2022, 23:23
7

Россия. РПЛ. 14-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Конате, 41.

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каштанов (с пенальти), 26; 2:0 – Газинский, 64; 2:1 – Глушенков, 82.

Удаление: нет – Бейл, 24.

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.

Удаление: нет – Мещанинов, 20.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Ростов Краснодар Сочи Динамо Ахмат Локомотив Нижний Новгород Урал Крылья Советов Химки Торпедо Факел Оренбург
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1666450547
Опять эстонского пуделя тянут за уши
Ответить
R-W_warrior
1666551425
Зенит-сочи... Думаю, исход заранее понятен. Можно смело ставить П1.
Ответить
ААМ
1666602730
Зениту нужны 3 очка для сохранения отрыва.
Ответить
АКС-74У
1666607208
Судя по матчу с Крыльями очень слаб сейчас клуб Сочи.
Ответить
Zenit40k
1666675160
24.10.21 Зенит напихал Спартаку 7 голов ,24.10.22 забил сочи 7 голов Хорошая традиция однако
Ответить
Главные новости
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
2
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
3
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Все новости
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
21
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
5
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+