Лаксальт рассказал, кто сильнее – Смолов или Суарес

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил одноклубника Федора Смолова с экс-партнером по сборной Луисом Суаресом.

⁃ Кто круче: Суарес или Смолов?

⁃ Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам, ха-ха. Оба — отличные форварды.

⁃ Топ 3 легионеров, кто играет в России?

⁃ Ой, нет, ха-ха. Это очень сложно.

⁃ Может быть, ты один из?

⁃ Если только вы так считаете, ха-ха.