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    Лаксальт рассказал, кто сильнее – Смолов или Суарес

    Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил одноклубника Федора Смолова с экс-партнером по сборной Луисом Суаресом.

    ⁃ Кто круче: Суарес или Смолов?

    ⁃ Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам, ха-ха. Оба — отличные форварды.

    ⁃ Топ 3 легионеров, кто играет в России?

    ⁃ Ой, нет, ха-ха. Это очень сложно.

    ⁃ Может быть, ты один из?

    ⁃ Если только вы так считаете, ха-ха.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2026

      upiter622 17 минут назад

      Сравнили гавно с конфеткой!

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      Рейтинг: +1575

      Benifacto 37 минут назад

      то Холладна сравнивают с бревном, теперь Суареза с этим пижоном....мы не забыли и не забудем твою паненку пижонскую....

      0
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      Рейтинг: +10

      trekgroora 41 минуту назад

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      Рейтинг: +7511

      серега кашин 49 минут назад

      Спрашивают такую чушь

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      Рейтинг: +52

      SuperPav11 59 минут назад

      Конечно Смолов без вопросов

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