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    Тренер 2Drots: «Абаскалю и Федотову нужно переходить в медийную лигу»

    Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Им надо в медийную лигу переходить. Есть же в профессиональном футболе какая-то этика. Если КДК принял такое решение, значит, все верно.

    Единственное, чего хотелось бы, это чтобы ко всем относились одинаково. Давайте тогда запретим прыгать, бегать, что-то показывать. Тогда наш футбол будет такой спокойный, не эмоциональный. А в футболе эмоции это самое главное.

    Один матч дисквалификации — это не много и не мало. Это в рамках закона», — заявил Кузнецов.

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    Источник: Metaratings

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