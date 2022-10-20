Тренер 2Drots: «Абаскалю и Федотову нужно переходить в медийную лигу»

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Им надо в медийную лигу переходить. Есть же в профессиональном футболе какая-то этика. Если КДК принял такое решение, значит, все верно.

Единственное, чего хотелось бы, это чтобы ко всем относились одинаково. Давайте тогда запретим прыгать, бегать, что-то показывать. Тогда наш футбол будет такой спокойный, не эмоциональный. А в футболе эмоции это самое главное.

Один матч дисквалификации — это не много и не мало. Это в рамках закона», — заявил Кузнецов.