Губерниев: «Абаскаль провоцировал, а Федотову нужно следить за языком. Пусть оба отдохнут»

А кто такой-этот губашлеп? звать его ни ни как и ни кто!!! Лизоблюд угодник,как проститутка!!
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.
- Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
«Все правильно! Надо дисквалифицировать. Да и Абаскаль провоцировал. А Федотову нужно следить за языком.
Поэтому пусть оба отдохнут. Мне кажется, это закономерно», — сказал Губерниев.