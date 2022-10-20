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    Губерниев: «Абаскаль провоцировал, а Федотову нужно следить за языком. Пусть оба отдохнут»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Все правильно! Надо дисквалифицировать. Да и Абаскаль провоцировал. А Федотову нужно следить за языком.

    Поэтому пусть оба отдохнут. Мне кажется, это закономерно», — сказал Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +612

      RUSARM 9 минут назад

      А кто такой-этот губашлеп? звать его ни ни как и ни кто!!! Лизоблюд угодник,как проститутка!!

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      Рейтинг: +559

      Спартач80 9 минут назад

      Вот кто бы говорил,только не быдлятина губерниев....

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