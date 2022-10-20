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  • КДК считает, что действия Абаскаля создали угрозу безопасности на стадионе: «На трибуне было волнение»

КДК считает, что действия Абаскаля создали угрозу безопасности на стадионе: «На трибуне было волнение»

20 октября 2022, 15:32
17

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам – с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.

Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.

Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков.

Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (17)
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Красногвардейчик
1666269734
Вёл он себя конечно провокационно, но какая угроза безопасности? В КДК охренели совсем?))
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MDAR
1666270116
В таком случае любой год на стадионе, это угроза безопасности, так как болельщики радуются году. Тупей формулировки я не встречал.
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Fusballer
1666270444
Бред. вот где клоуны)))
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Romeo 123
1666270620
Депортировать
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JTherry
1666271191
"Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт..." ...матч проводили на стадионе ВЭБ-арена, причем здесь СБ Спартака..?) а что теперь нельзя подходить к другому тренеру, находящемуся в другой зоне, и как понимать "Абаскаль шел в агрессивной манере"..? "на трибуне было волнение"..? да на трибунах всегда бывает "волнение" в дерби - какие-то странные тупые формулировки к своим косякам дает КДК, уже и не знают, как выкрутиться из создавшейся ситуации: повздорили российский тренер и иностранец, чтобы не бросать тень на чисто российский матерок федотки, заодно впаяли и Абаскалю "санкцию" на матч за "фейр-плей" - пи*дец..! где совесть у "газового" КДК и лично у Григорянца..?
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rash1959
1666274525
Как только у Спартака налаживаются дела на поле тут же включается говнопоток со стороны. И на игроков и на тренеров (вспомните Тедеско, Веллитона... просто сгнобили). Проснулись псевдоветераны и прочие еэксПЁРДЫ. Не дадут в гнилой РПЛ работать умному тренеру, разница между "гопником-физруком" и "тренером" режет глаза. Провоняло в стране ВСЁ.
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egor tikhonov
1666275348
может он его обнять хотел после слов идти туда. Европа-за комплимент посчитал. ( чисто про европу , Спартак не при чём)
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Ill Ich
1666277388
Попытка одной из сторон конфликта при помощи медиаистерии поиметь информационный профит удалась лишь отчасти. КДК верно расставил акценты. И вообще было-бы полезно впредь при трудоустройстве иностранных граждан объяснять им особеннности поведения в нашей стране, что такое хорошо, чей Колизей ну и т.д.
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diktatop
1666282075
А вроде говорили что на кдк должны разобрать претензии по судейству 5 пунктов аж Спартак просит разобрать
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Krics
1666286704
Угроза безопасности исходит от КДК.
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