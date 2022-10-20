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    КДК считает, что действия Абаскаля создали угрозу безопасности на стадионе: «На трибуне было волнение»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам – с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.

    Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.

    Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков.

    Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26239

      JTherry 14 минут назад

      "Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт..."
      ...матч проводили на стадионе ВЭБ-арена, причем здесь СБ Спартака..?) а что теперь нельзя подходить к другому тренеру, находящемуся в другой зоне, и как понимать "Абаскаль шел в агрессивной манере"..? "на трибуне было волнение"..? да на трибунах всегда бывает "волнение" в дерби - какие-то странные тупые формулировки к своим косякам дает КДК, уже и не знают, как выкрутиться из создавшейся ситуации: повздорили российский тренер и иностранец, чтобы не бросать тень на чисто российский матерок федотки, заодно впаяли и Абаскалю "санкцию" на матч за "фейр-плей" - пи*дец..! где совесть у "газового" КДК и лично у Григорянца..?

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner > JTherry 9 минут назад

      Да, именно так. Нельзя подходить к другому тренеру, находящемуся в другой зоне, нельзя орать на него, нельзя прыгать, нельзя махать руками! НЕЛЬЗЯ этого делать, потому, как это - ПРО-ВО-КА-ЦИ-Я!!! Неужели до Вас это до сих пор не дошло????????????????????????

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      Рейтинг: +559

      Спартач80 > Cleaner 4 минуты назад

      Ну ты постоянно провокациями занимаешься и что?...

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner > Спартач80 24 секунды назад

      Когда нечем крыть, оппоненты переходят на личности. Чем Вы сейчас и пытаетесь заняться. В переводе на простой язык, Вы мне сейчас сказали "сам дурак". Ай как нехорошо...

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      Рейтинг: +145

      Romeo 123 23 минуты назад

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      Рейтинг: +559

      Спартач80 > Romeo 123 3 минуты назад

      Тебя,вместе со всей семьёй твоей,на остров летающих собак.

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      Рейтинг: +15890

      Fusballer 26 минут назад

      Бред. вот где клоуны)))

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner > Fusballer 5 минут назад

      Не будьте ХАНЖОЙ! И тренеры и игроки ПОВСЕМЕСТНО употребляют нецензурные выражения. Это ИМЕННО Абаскаль(не Федотов!) припрыгал в зону ЦСКА и был вполне ожидаемо ПОСЛАН Федотовым по известному адресу. Что не так? Вы бы на месте Федотова не послали? Послали бы и в выражениях еще покруче!

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      Рейтинг: +1101

      MDAR 32 минуты назад

      В таком случае любой год на стадионе, это угроза безопасности, так как болельщики радуются году. Тупей формулировки я не встречал.

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      Рейтинг: +985

      Красногвардейчик 38 минут назад

      Вёл он себя конечно провокационно, но какая угроза безопасности? В КДК охренели совсем?))

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