КДК считает, что действия Абаскаля создали угрозу безопасности на стадионе: «На трибуне было волнение»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.
- Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
«Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам – с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.
Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.
Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков.
Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – сказал Григорьянц.