КДК считает, что действия Абаскаля создали угрозу безопасности на стадионе: «На трибуне было волнение»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам – с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.

Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.

Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков.

Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – сказал Григорьянц.