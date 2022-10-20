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    Лаксальт: «Не могу представить «Динамо» в Серии А»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил чемпионаты России и Италии, а также жизнь в двух странах.

    «Москва и Милан – совсем разные города. Столица России намного больше, чем тот же Милан, который маленький, уютный.

    Москва – мегаполис, интернациональный город, людей много, а Милан – исключительно итальянский город. В России я могу найти итальянскую еду и все, что мне надо, проблем с этим нет.

    Сложно сказать, можно ли назвать Москву лучшим европейским городом. В каждой стране есть своя изюминка. Не знаю, лучший ли это город, в котором я жил, но мне очень нравится в Москве.

    Какое место занимало бы «Динамо» в Серии А? Сложно сказать. Я не могу представить «Динамо» в итальянском чемпионате.

    Серия А намного сложнее, чем РПЛ – у меня нет сомнений. В Италии играют в другой футбол, там другие люди, другая культура – много различий», – заявил Лаксальт.

    • Уругваец выступает за «Динамо» с лета 2021 года.
    • Он перешел из «Милана» за 3,5 миллиона евро.
    • В активе Лаксальта 23 матча без голевых действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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