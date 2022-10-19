Гасилин: «Уходить из УЕФА будет ошибкой. Обратно мы уже не вернемся»

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин считает, что Россия не должна выходить и УЕФА.

«Весь футбол, как ни крути, он в Европе. Это лучший футбол. Сейчас что касается Косово, двойные стандарты, русофобия. Мы это всe понимаем. Верно и то, что мы можем строить какой‑то маленький мостик в сторону Востока.

Всe равно все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернемся, — сказал Гасилин.