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    Гасилин: «Уходить из УЕФА будет ошибкой. Обратно мы уже не вернемся»

    Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин считает, что Россия не должна выходить и УЕФА.

    «Весь футбол, как ни крути, он в Европе. Это лучший футбол. Сейчас что касается Косово, двойные стандарты, русофобия. Мы это всe понимаем. Верно и то, что мы можем строить какой‑то маленький мостик в сторону Востока.

    Всe равно все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернемся, — сказал Гасилин.

    • Российские клубы отстранены от еврокубков.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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