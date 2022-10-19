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    Камано: «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ и постарается вернуться в топ-5»

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о перспективах клуба.

    «Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Мы делаем всe возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

    Конечно, команда постарается вернуться в топ-5. Нам будет нелегко, но мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться. У нас сейчас серия из двух побед – это придаeт уверенности.

    На этой неделе у «Локо» большая игра, дерби – нам нужно побеждать. Безусловно, выходить из такого положения очень тяжело, но мы сделаем всe, что от нас зависит.

    Все футболисты сейчас думают только о том, как исправить ситуацию, никаких лишних мыслей нет. Мы сконцентрированы на этой задаче», – сказал Камано.

    • «Локомотив» занимает 13-е место в РПЛ.
    • В начале октября клуб покинули Йозеф Циннбауэр и Томас Цорн

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    Источник: «РБ Спорт»

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