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  • Зарема: «Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после матча. Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательно»

Зарема: «Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после матча. Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательно»

19 октября 2022, 12:05
11

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Тот накануне сказал, что после игры 13-го тура РПЛ пожал руку коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры? Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?

Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» – сказала Зарема.

  • Федотов оскорбил тренера Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».
  • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Во время дерби (2:2) Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак ЦСКА Федотов Владимир Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Беспонтий
1666172275
"Баба шла, шла, шла. Пирожок нашла. Села, поела. Опять пошла. Баба встала на носок. А потом на пятку. Стала русского плясать, а потом вприсядку! .."
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АлексМак
1666174687
..овца, отлучённая от свинарни, всё не уймётся...
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Fusballer
1666175436
Может у Абаскаля рукопожатие сильное, чтов глазах у Федотова всё запрыгало.
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Dominator777
1666181176
А Зарема это кто? Которая миньет Федуну делает? Ну, так пусть занимается "своим делам", а вот комментарии на футбольные темы - не ее.
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Bozigit
1666183099
Как семейная жинь Зарема?)
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deinego77@yandex.ru
1666187428
Шлюха перевозбудилась.
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Persona_non_Grata
1666212568
Почитал, комментарии - перевелись мужики ((( ХУЖЕ БАБ - аргументов нет, выплескивай похабщину и оскорбления, тьфу (((
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