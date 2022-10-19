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    Зарема: «Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после матча. Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательно»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Тот накануне сказал, что после игры 13-го тура РПЛ пожал руку коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    «Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры? Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?

    Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» – сказала Зарема.

    • Федотов оскорбил тренера Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».
    • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Во время дерби (2:2) Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +235

      АлексМак 38 секунд назад

      ..овца, отлучённая от свинарни, всё не уймётся...

      0
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      Рейтинг: +364

      Аден 28 минут назад

      Зарема красотка, во всех смыслах.

      3
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      Рейтинг: +6520

      Беспонтий 40 минут назад

      "Баба шла, шла, шла. Пирожок нашла.
      Села, поела. Опять пошла.
      Баба встала на носок. А потом на пятку.
      Стала русского плясать, а потом вприсядку! .."

      1
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      Рейтинг: +47

      dragoff 53 минуты назад

      Ну Федот же сказал, всех уважает))) Просто у него деменция, он не разбирает фигуры людей - что-то прыгало... не разобрал. А руку он всем подряд жмет, как Байден... даже воздуху... Ну больной человек, че с него взять

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