Зарема: «Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после матча. Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательно»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Тот накануне сказал, что после игры 13-го тура РПЛ пожал руку коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры? Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?

Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» – сказала Зарема.