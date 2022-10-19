Садулаев: «Поддержка Кадырова – большая мотивация для «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отметил поддержку почетного президента клуба Рамзана Кадырова.

— Каково тренироваться, когда на занятие приходит Рамзан Кадыров и смотрит за тобой?

— Конечно, бывает волнительно. Но Рамзан Ахматович легким общением раскрепощает обстановку. Он очень сильно нас поддерживает. Мы знаем, как Рамзан Ахматович переживает во время матчей, как радуется победам. Его поддержка – большая мотивация для нас.