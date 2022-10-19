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    Садулаев: «Поддержка Кадырова – большая мотивация для «Ахмата»

    Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отметил поддержку почетного президента клуба Рамзана Кадырова.

    — Каково тренироваться, когда на занятие приходит Рамзан Кадыров и смотрит за тобой?

    — Конечно, бывает волнительно. Но Рамзан Ахматович легким общением раскрепощает обстановку. Он очень сильно нас поддерживает. Мы знаем, как Рамзан Ахматович переживает во время матчей, как радуется победам. Его поддержка – большая мотивация для нас.

    • Кадыров ранее был президентом «Ахмата».
    • Чиновник занимает пост главы Чеченской Республики.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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