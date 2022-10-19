Лещук оценил новый формат Кубка России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о формате Кубка России. В этом сезоне все клубы РПЛ участвуют в групповом этапе.

– У Кубка России новый формат, не кажется ли вам что из-за этого стал падать интерес?

– Интерес к Кубку России не падает. У нас стало больше игр, а это больше интереса для игроков, потому что хочется меньше тренироваться и больше играть. Мы же ради этого и пошли в футбол. Тем более убрали еврокубки, да и когда они были не все команды играли в таком режиме, а сейчас все команды играют по несколько матчей в неделю – это плюс. Также можно понять клубы – они нам платят за игры, а не за тренировки, мы же зарабатываем во время матчей. Поэтому новый формат Кубка России для клубов и для футболистов – это большой плюс.