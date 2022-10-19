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Селюк: «Федотову нужно уважать коллег по цеху»

19 октября 2022, 09:41
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время игры 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Я согласен с выражением: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда». С Федотовым порой связаны разные странные вещи. Как пример – конфликт с Доменико Тедеско, когда Федотов ещe был в «Сочи».

Человеку 56 лет, и такое поведение не совсем правильно. Это ведь уже не первый раз происходит. Понятно, что эмоции, накал страстей, и конечно, он понимает, что за ним стоит большой клуб, но нужно изначально уважать коллег по цеху.

Я считаю, что должны встретится все директора клубов и главные тренеры. Пожать друг другу руки и принять своеобразный джентльменский кодекс: всегда жать руку, не устраивать такой цирк, и чтобы каждый лично дал слово и нeс за него ответственность. И было бы понятно: если не сдержал слова, значит человек дерьмо», – сказал Селюк.

  • Федотов, говоря о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал после матча: «Что-то рядом прыгало».
  • Зарема Салихова ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
  • Также Федотов по ходу матча назвал Абаскаля клоуном.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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nik55
1666161864
дуракам закон не писан
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Xiko
1666171843
Во налетели все на это, как мухи на г**но. Нечего больше обсуждать? Сидели у себя по норам и тут повылазили. Какие все джентльмены воспитанные, никто не быдлит никогда видите ли, за собой никто не следит, а как другой что-то скажет против "МОРАЛИ", так сразу всех собак спускают.
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sochi-2013
1666179769
Из грязи в князи и сразу звезданулся. Он себя мнит уровня Гвардиолы и Фергюсона вместе взятых.
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