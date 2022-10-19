Селюк: «Федотову нужно уважать коллег по цеху»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время игры 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Я согласен с выражением: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда». С Федотовым порой связаны разные странные вещи. Как пример – конфликт с Доменико Тедеско, когда Федотов ещe был в «Сочи».

Человеку 56 лет, и такое поведение не совсем правильно. Это ведь уже не первый раз происходит. Понятно, что эмоции, накал страстей, и конечно, он понимает, что за ним стоит большой клуб, но нужно изначально уважать коллег по цеху.

Я считаю, что должны встретится все директора клубов и главные тренеры. Пожать друг другу руки и принять своеобразный джентльменский кодекс: всегда жать руку, не устраивать такой цирк, и чтобы каждый лично дал слово и нeс за него ответственность. И было бы понятно: если не сдержал слова, значит человек дерьмо», – сказал Селюк.