Гогниев: «Садыгова бедного уже жалко. Не надо ковырять эту тему!»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался об игре нападающего Ильи Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова.

— Садыгов две игры подряд вышел в старте. Это результат работы на тренировках?

— У нас только Садыгов сегодня в старте вышел? Почему вы постоянно про него спрашиваете? Он такой же футболист, как и все остальные. Вы постоянно задаете эти вопросы. Садыгов вышел, потому что заслужил место в стартовом составе.

Да, сегодня какие‑то вещи не получилось, но он молодой перспективный футболист. Заканчивайте ковыряться, давайте про футбол говорить. Садыгова бедного уже жалко. Вы все эти вопросы задаете. А когда он два мяча забил, где вы были, задавали вопросы?

— Задавали. Но теперь‑то он не забивает несколько матчей.

— Про других тоже спрашивайте. Чего вы все ковыряете то, что не надо ковырять. Это решение тренера — и все. И обсуждать его не надо.