Гогниев: «Садыгова бедного уже жалко. Не надо ковырять эту тему!»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался об игре нападающего Ильи Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова.
— Садыгов две игры подряд вышел в старте. Это результат работы на тренировках?
— У нас только Садыгов сегодня в старте вышел? Почему вы постоянно про него спрашиваете? Он такой же футболист, как и все остальные. Вы постоянно задаете эти вопросы. Садыгов вышел, потому что заслужил место в стартовом составе.
Да, сегодня какие‑то вещи не получилось, но он молодой перспективный футболист. Заканчивайте ковыряться, давайте про футбол говорить. Садыгова бедного уже жалко. Вы все эти вопросы задаете. А когда он два мяча забил, где вы были, задавали вопросы?
— Задавали. Но теперь‑то он не забивает несколько матчей.
— Про других тоже спрашивайте. Чего вы все ковыряете то, что не надо ковырять. Это решение тренера — и все. И обсуждать его не надо.
- 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ Садыгов провел 7 матчей.
- Сообщалось, что уже бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана в августе уволили за то что он не ставил в состав Садыгова.