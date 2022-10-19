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  • Гогниев: «Садыгова бедного уже жалко. Не надо ковырять эту тему!»

Гогниев: «Садыгова бедного уже жалко. Не надо ковырять эту тему!»

19 октября 2022, 01:02

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался об игре нападающего Ильи Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова.

— Садыгов две игры подряд вышел в старте. Это результат работы на тренировках?

— У нас только Садыгов сегодня в старте вышел? Почему вы постоянно про него спрашиваете? Он такой же футболист, как и все остальные. Вы постоянно задаете эти вопросы. Садыгов вышел, потому что заслужил место в стартовом составе.

Да, сегодня какие‑то вещи не получилось, но он молодой перспективный футболист. Заканчивайте ковыряться, давайте про футбол говорить. Садыгова бедного уже жалко. Вы все эти вопросы задаете. А когда он два мяча забил, где вы были, задавали вопросы?

— Задавали. Но теперь‑то он не забивает несколько матчей.

— Про других тоже спрашивайте. Чего вы все ковыряете то, что не надо ковырять. Это решение тренера — и все. И обсуждать его не надо.

  • 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
  • В сезоне РПЛ Садыгов провел 7 матчей.
  • Сообщалось, что уже бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана в августе уволили за то что он не ставил в состав Садыгова.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья Гогниев Спартак
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