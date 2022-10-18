Закария задумался об уходе из «Челси». Он перешел в клуб полтора месяца назад

Полузащитник Денис Закария хочет покинуть «Челси» через полтора месяца после перехода.

Причина – отсутствие игровой практики. 25-летний футболист не провел ни одного матча за новую команду.

«Челси» арендовал швейцарца у «Ювентуса» до конца сезона. Не исключено, что уже в январе соглашение будет расторгнуто.

На этой неделе состоится встреча Закарии с главным тренером Грэмом Поттером и совладельцем клуба Тоддом Боли.

У «Челси» есть право выкупа хавбека за 28+5 миллионов евро.