Новая девушка Бензема – 32-летняя американская модель Джордан Озуна

Карим Бензема – обладатель «Золотого мяча». На самой церемонии у него была серьезная группа поддержки. Во-первых, пришел Зинедин Зидан. Во-вторых, приехали его сын и бывшая жена. В-третьих, мама. В-четвертых, Бензема пригласил еще и нынешнюю девушку Джордан Озуну.

Вообще до недавнего времени Бензема вел скрытный образ и не любил разговаривать о личной жизни. Сейчас многим известно, что он встречается с 32-летней моделью Озуной. Биография у девушки небольшая: она несколько лет работала официанткой в ресторане Hooters в Лас-Вегасе, после чего подписала контракты с несколькими модельными агентствами.

Публично об этих отношениях ни он, ни она не говорят – просто делятся снимками в соцсетях. Вот так выглядит модель, которая вдохновляет Бензема:

Фото: соцсети Джордан Озуны