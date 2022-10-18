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    Новая девушка Бензема – 32-летняя американская модель Джордан Озуна

    Карим Бензема – обладатель «Золотого мяча». На самой церемонии у него была серьезная группа поддержки. Во-первых, пришел Зинедин Зидан. Во-вторых, приехали его сын и бывшая жена. В-третьих, мама. В-четвертых, Бензема пригласил еще и нынешнюю девушку Джордан Озуну.

    Вообще до недавнего времени Бензема вел скрытный образ и не любил разговаривать о личной жизни. Сейчас многим известно, что он встречается с 32-летней моделью Озуной. Биография у девушки небольшая: она несколько лет работала официанткой в ресторане Hooters в Лас-Вегасе, после чего подписала контракты с несколькими модельными агентствами.

    Публично об этих отношениях ни он, ни она не говорят – просто делятся снимками в соцсетях. Вот так выглядит модель, которая вдохновляет Бензема:

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    Источник: «Бомбардир»

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