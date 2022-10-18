Канчельскис – Зареме: «Твое дело – воспитание детей. Чего ты лезешь в футбол?»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания Заремы Салиховой после матча ЦСКА – «Спартак» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Зарема ещe в «Спартаке», что ли? Если она не в «Спартаке», то зачем ей высказываться? Это мужское дело, и пускай Федотов и Абаскаль разбираются сами между собой. Время покажет, кто прыгает и не прыгает. В конце сезона говори, что ты думаешь. Но о чeм можно сейчас говорить?

Пускай Зарема занимается детьми. Ей не надо заниматься футболом. У нас футболом занимаются все, кому не лень. Почему-то все в футбол идут. Не надо что-то рассказывать и подсказывать.

Куда ты лезешь? Что тебе надо? Ты претендуешь на какое-то звание тренера? Никогда в жизни этого не будет. Надо немного понимать, зачем ты об этом говоришь. У тебя есть хороший муж Федун и дети — живи спокойно. Чего ты лезешь в футбол?

Твоe дело — это воспитание детей. Они сами разберутся. Пускай встанут стенка на стенку и разберутся, кто кому. Можно ещe на дуэль вызвать, только негласно. Это шутки, но ей всe время надо высказаться, показаться где-то, что она крутая и специалист футбола.

У нас была специалист Смородская. Одни специалисты у нас, которых вообще нельзя подпускать к футболу. Которым надо молчать и слушать, когда им говорят футбольные люди о футболе.

Что вы издеваетесь над футболом? Чего вы лезете, куда не надо? Безумие какое-то. Так издеваются. Поиздевались над «Спартаком», а теперь над российским футболом. Только над российским футболом издеваются давно все, кому не лень. Проходимцев и жуликов много. Не надо Зарему подпускать в футболу», — сказал Канчельскис.