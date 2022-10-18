Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис – Зареме: «Твое дело – воспитание детей. Чего ты лезешь в футбол?»

Канчельскис – Зареме: «Твое дело – воспитание детей. Чего ты лезешь в футбол?»

18 октября 2022, 12:05
11

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания Заремы Салиховой после матча ЦСКА – «Спартак» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Зарема ещe в «Спартаке», что ли? Если она не в «Спартаке», то зачем ей высказываться? Это мужское дело, и пускай Федотов и Абаскаль разбираются сами между собой. Время покажет, кто прыгает и не прыгает. В конце сезона говори, что ты думаешь. Но о чeм можно сейчас говорить?

Пускай Зарема занимается детьми. Ей не надо заниматься футболом. У нас футболом занимаются все, кому не лень. Почему-то все в футбол идут. Не надо что-то рассказывать и подсказывать.

Куда ты лезешь? Что тебе надо? Ты претендуешь на какое-то звание тренера? Никогда в жизни этого не будет. Надо немного понимать, зачем ты об этом говоришь. У тебя есть хороший муж Федун и дети — живи спокойно. Чего ты лезешь в футбол?

Твоe дело — это воспитание детей. Они сами разберутся. Пускай встанут стенка на стенку и разберутся, кто кому. Можно ещe на дуэль вызвать, только негласно. Это шутки, но ей всe время надо высказаться, показаться где-то, что она крутая и специалист футбола.

У нас была специалист Смородская. Одни специалисты у нас, которых вообще нельзя подпускать к футболу. Которым надо молчать и слушать, когда им говорят футбольные люди о футболе.

Что вы издеваетесь над футболом? Чего вы лезете, куда не надо? Безумие какое-то. Так издеваются. Поиздевались над «Спартаком», а теперь над российским футболом. Только над российским футболом издеваются давно все, кому не лень. Проходимцев и жуликов много. Не надо Зарему подпускать в футболу», — сказал Канчельскис.

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Салихова Зарема
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1666085143
Хряки визг подняли по всем "фронтам". Досадно им, что сыграли в ничью. А надо радоваться, что коням не проиграли со своим дворовым футбольчиком "бей-беги".
Ответить
Persona_non_Grata
1666087211
"Не лезь туда куда тебя не просят" сказал Канчельскис и полез туда куда его не звали и не просили - в семейные дела Федунов !!! )))
Ответить
NewLife
1666087236
Мизогини́я - удел идиотов или импотентов или гомосеков.
Ответить
Иван Петров 1986
1666087719
А ты куда лезешь - там уже совсем не футбол. Ну еще один балабол на нас навялился.
Ответить
АлексМак
1666087884
верно сказал
Ответить
Эном айс
1666090256
Лучше в дурную бабу плюнуть издали. Чем прилюдно в рожу заехать.В этом -поддерживаю.
Ответить
Главные новости
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
1
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
5
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Все новости
Все новости
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
7
Решение КДК по Дивееву
13:35
19
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
30
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+