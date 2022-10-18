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    Канчельскис – Зареме: «Твое дело – воспитание детей. Чего ты лезешь в футбол?»

    Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания Заремы Салиховой после матча ЦСКА – «Спартак» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

    «Зарема ещe в «Спартаке», что ли? Если она не в «Спартаке», то зачем ей высказываться? Это мужское дело, и пускай Федотов и Абаскаль разбираются сами между собой. Время покажет, кто прыгает и не прыгает. В конце сезона говори, что ты думаешь. Но о чeм можно сейчас говорить?

    Пускай Зарема занимается детьми. Ей не надо заниматься футболом. У нас футболом занимаются все, кому не лень. Почему-то все в футбол идут. Не надо что-то рассказывать и подсказывать.

    Куда ты лезешь? Что тебе надо? Ты претендуешь на какое-то звание тренера? Никогда в жизни этого не будет. Надо немного понимать, зачем ты об этом говоришь. У тебя есть хороший муж Федун и дети — живи спокойно. Чего ты лезешь в футбол?

    Твоe дело — это воспитание детей. Они сами разберутся. Пускай встанут стенка на стенку и разберутся, кто кому. Можно ещe на дуэль вызвать, только негласно. Это шутки, но ей всe время надо высказаться, показаться где-то, что она крутая и специалист футбола.

    У нас была специалист Смородская. Одни специалисты у нас, которых вообще нельзя подпускать к футболу. Которым надо молчать и слушать, когда им говорят футбольные люди о футболе.

    Что вы издеваетесь над футболом? Чего вы лезете, куда не надо? Безумие какое-то. Так издеваются. Поиздевались над «Спартаком», а теперь над российским футболом. Только над российским футболом издеваются давно все, кому не лень. Проходимцев и жуликов много. Не надо Зарему подпускать в футболу», — сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +355

      Эном айс 1 час назад

      Лучше в дурную бабу плюнуть издали. Чем прилюдно в рожу заехать.В этом -поддерживаю.

      0
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      Рейтинг: +31

      dragoff 1 час назад

      А твое дело на пенсии крестиком вышивать, дятел

      2
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      Рейтинг: +234

      АлексМак 1 час назад

      верно сказал

      2
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      Рейтинг: +3820

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А ты куда лезешь - там уже совсем не футбол. Ну еще один балабол на нас навялился.

      1
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      Рейтинг: +15895

      NewLife 2 часа назад

      Мизогини́я - удел идиотов или импотентов или гомосеков.

      0
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      Рейтинг: +355

      Эном айс > NewLife 1 час назад

      О,у Вас новое слово в лексиконе? Классный удел нашли для себя.
      Так подчистите следы блуждания по гуглу хотя-бы..(Мизогини́я)))

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      Рейтинг: +15895

      NewLife > Эном айс 40 минут назад

      Не суди о других по себе, мудила - как тебе такое слово в лексиконе ?

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      Рейтинг: +19383

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      "Не лезь туда куда тебя не просят" сказал Канчельскис и полез туда куда его не звали и не просили - в семейные дела Федунов !!! )))

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      Рейтинг: +625

      Fialet > Persona_non_Grata 40 минут назад

      Вообще то он знаменитый футболист, и имеет право высказаться о делах футбольных. Занималась бы Заремба семьёй, ей бы и слова никто не сказал, но она строит из себя знатока футбола.

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      Рейтинг: +19383

      Persona_non_Grata > Fialet 11 минут назад

      А откуда тебе знать, как Зарема занимается семьей ??? Может конечно ей и не стоит делать подобные заявления, но это её право, но если Канчельскис и делает ей подобное замечание, то уж давать советы по воспитанию ЕЁ детей - это НИЧЕМ не лучше !!!

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      Рейтинг: +3847

      Kollljan 2 часа назад

      Хряки визг подняли по всем "фронтам". Досадно им, что сыграли в ничью. А надо радоваться, что коням не проиграли со своим дворовым футбольчиком "бей-беги".

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