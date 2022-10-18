Игроки «Реала» получили 6 из 9 последних «Золотых мячей»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии France Football.
Он стал обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере.
Шесть из девяти последних наград достались футболистам «Реала»:
- 2013 – Криштиану Роналду;
- 2014 – Криштиану Роналду;
- 2015 – Лионель Месси;
- 2016 – Криштиану Роналду;
- 2017 – Криштиану Роналду;
- 2018 – Лука Модрич;
- 2019 – Лионель Месси;
- 2020 – не вручался из-за пандемии коронавируса;
- 2021 – Лионель Месси;
- 2022 – Карим Бензема.
Источник: «Бомбардир»