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    Макрон отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

    Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нападающего «Реала» Карима Бензема.

    Сегодня 34-летний футболист получил первый в карьере «Золотой мяч».

    «KB9! Две буквы и цифра, которые войдут в историю футбола.

    Спустя 24 года после Зидана Карим Бензема приносит Франции еще один «Золотой мяч».

    Поздравляем его!» – написал Макрон в соцсетях.

    • В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
    • Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
    • Карим – 5-й француз, выигравший «Золотой мяч».

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    Источник: твиттер Эммануэля Макрона

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    17.10.2022 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13821

      playsh 1 час назад

      Однако,не до конца ещё у Макрона мозги высохли,есть надежда на выздоровление...

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