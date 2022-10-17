Макрон отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нападающего «Реала» Карима Бензема.
Сегодня 34-летний футболист получил первый в карьере «Золотой мяч».
«KB9! Две буквы и цифра, которые войдут в историю футбола.
Спустя 24 года после Зидана Карим Бензема приносит Франции еще один «Золотой мяч».
Поздравляем его!» – написал Макрон в соцсетях.
- В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
- Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
- Карим – 5-й француз, выигравший «Золотой мяч».
Источник: твиттер Эммануэля Макрона