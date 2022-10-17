Макрон отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нападающего «Реала» Карима Бензема.

Сегодня 34-летний футболист получил первый в карьере «Золотой мяч».

«KB9! Две буквы и цифра, которые войдут в историю футбола.

Спустя 24 года после Зидана Карим Бензема приносит Франции еще один «Золотой мяч».

Поздравляем его!» – написал Макрон в соцсетях.