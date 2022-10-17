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    Агент Карраскаля отреагировал на критику Федотова в адрес колумбийца после дерби со «Спартаком»

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал недовольство главного тренера команды Владимира Федотова действиями игрока.

    • Колумбийца заменили на 66-й минуте воскресного дерби со «Спартаком» (2:2).
    • После матча Федотов заявил: «Футбол не терпит безалаберности».

    «После игры, закончившейся вничью, все недовольны, в том числе и главный тренер. Это нормально.

    Федотов сказал это просто на эмоциях. А Хорхе всегда недоволен, когда ему приходится уходить с поля», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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