Агент Карраскаля отреагировал на критику Федотова в адрес колумбийца после дерби со «Спартаком»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал недовольство главного тренера команды Владимира Федотова действиями игрока.

Колумбийца заменили на 66-й минуте воскресного дерби со «Спартаком» (2:2).

После матча Федотов заявил: «Футбол не терпит безалаберности».

«После игры, закончившейся вничью, все недовольны, в том числе и главный тренер. Это нормально.

Федотов сказал это просто на эмоциях. А Хорхе всегда недоволен, когда ему приходится уходить с поля», – сказал агент.