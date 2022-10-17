В «Спартаке» отреагировали на оскорбительные слова Федотова об Абаскале

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Специалист, говоря о стычке со спартаковским тренером Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

«Могу повторить слова нашего главного тренера – fair play. Не все знают, что это такое», – заявил Зеленов.

Дерби завершилось ничьей 2:2.

ЦСКА забил гол после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова