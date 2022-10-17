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  • В «Спартаке» отреагировали на оскорбительные слова Федотова об Абаскале

В «Спартаке» отреагировали на оскорбительные слова Федотова об Абаскале

17 октября 2022, 07:21
5

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Специалист, говоря о стычке со спартаковским тренером Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

«Могу повторить слова нашего главного тренера – fair play. Не все знают, что это такое», – заявил Зеленов.

  • Дерби завершилось ничьей 2:2.
  • ЦСКА забил гол после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1665985908
Повторю Федотов хороший тренер , но как чел дерьм@ !
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oyabun
1665986834
Fair play это всё конечно, хорошо. Но будем объективны - Зобнин конкретно ступил. Ничто не мешало ему просто выбить мяч за боковую, как и делают все в подобных ситуациях. А так.. просто отдал мяч сопернику.
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mahan
1665988382
Первый гол, так поступают только стервятники. Очень жаль, что в такой великой команде ЦСКА играют такие люди как Гайич.... к Федотову как к человеку нет никакого уважения, что в этой игре, что в игре Сочи в матче с Ростовом (рыба гниёт с головы) Спартак поздравляю с хорошей и честной игрой. Что в игре, что в жизни важно оставаться людьми.
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zigbert
1665991248
Настоящий тренер такого не скажет.
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SPACE TRUCKIN
1665991620
уважал Федотова как тренера...сейчас он просто федот...
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