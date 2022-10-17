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    В «Спартаке» отреагировали на оскорбительные слова Федотова об Абаскале

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

    Специалист, говоря о стычке со спартаковским тренером Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

    «Могу повторить слова нашего главного тренера – fair play. Не все знают, что это такое», – заявил Зеленов.

    • Дерби завершилось ничьей 2:2.
    • ЦСКА забил гол после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5327

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      уважал Федотова как тренера...сейчас он просто федот...

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      Рейтинг: +98516

      zigbert 2 часа назад

      Настоящий тренер такого не скажет.

      2
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      Рейтинг: +330

      Аден 3 часа назад

      федотик мразотный чел, ему фейр плей неведом еще современ сочи.

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      Рейтинг: +1788

      mahan 3 часа назад

      Первый гол, так поступают только стервятники. Очень жаль, что в такой великой команде ЦСКА играют такие люди как Гайич.... к Федотову как к человеку нет никакого уважения, что в этой игре, что в игре Сочи в матче с Ростовом (рыба гниёт с головы) Спартак поздравляю с хорошей и честной игрой. Что в игре, что в жизни важно оставаться людьми.

      3
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      Рейтинг: +32999

      oyabun 3 часа назад

      Fair play это всё конечно, хорошо. Но будем объективны - Зобнин конкретно ступил. Ничто не мешало ему просто выбить мяч за боковую, как и делают все в подобных ситуациях. А так.. просто отдал мяч сопернику.

      3
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      Рейтинг: +9488

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Повторю
      Федотов хороший тренер , но как чел дерьм@ !

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