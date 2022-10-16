Абаскаль рассказал, какую фразу он сказал Федотову после первого тайма

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с ЦСКА (2:2) рассказал, о чем он говорил с Владимиром Федотовым.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, все очень просто. Сказал одну фразу – фейр плей.

Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», – заявил Абаскаль.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.

Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.

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