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  • Абаскаль рассказал, какую фразу он сказал Федотову после первого тайма

Абаскаль рассказал, какую фразу он сказал Федотову после первого тайма

16 октября 2022, 22:38
15

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с ЦСКА (2:2) рассказал, о чем он говорил с Владимиром Федотовым.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, все очень просто. Сказал одну фразу – фейр плей.

Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», – заявил Абаскаль.

  • Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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житель СПб
1665949227
НЕ только команды бились, но и тренеры... Но Федотов - опять себя начал пачкать. Увы.
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Persona_non_Grata
1665950055
Первый гол ЦСКА конечно с душком ((( - забит не по спортивному, но по правилам ((( Зобнину - ну ты же не зеленый пацан, выбей за линию... !!!
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Sanches65
1665950366
ЦСКА команда г.....в ...у них нет понятия фейр плей.
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эд100
1665951074
Федотов ещё при уходе из Сочи показал свою гнилую натуру... Жаль, что он передал это , и без него сильному цска. Карась был зрителем игры, а не судьёй,... жаль, что такие решают исход матчей.
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JTherry
1665951573
разве можно с конюшней фейр-плей на поле устраивать..? у Федота нет принципов, еще в ссучи он себя показал, играя с пацанами из Ростова... говорит и глазки свои прячет под кепочку, гнилой пони...(((
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ySS
1665952858
Когда в команде тренер федотов про фэйр-плэй надо забывать.
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АЛЕКС 58
1665971524
Если кто и есть с гнилью,так это Промес-провокатор.
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Zenit_Zenit
1665984196
Вечно Спартак ноет. Тренеры меняются, но в ментальности команды ппремен нет. Всё ждут особого к себе отношения. Какой то там спартаковский игрочишка поднял рученки -и всё. Игру тут же нужно остановить. Не быть Спартаку чемпионом. Не нужен нам такой чемпион.
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saf05
1665985717
Свинюшки все ноют и ноют, поэтому и не растут.
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Ruryu
1666031843
По "чесноку", ЦСКА был прав: Рома,чуток запоздал с ФП. И складывалось впечатление,что теряя мяч,он решился на эти жесты(сугубо личное мнение). Вот только,если допустить,что Зобнин на самом деле хотел остановить игру,из-за лежащего противника,то в след.раз,он(да и другие),не будут этого делать. В общем,"закавыка"....
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