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    Абаскаль рассказал, какую фразу он сказал Федотову после первого тайма

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с ЦСКА (2:2) рассказал, о чем он говорил с Владимиром Федотовым.

    «Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, все очень просто. Сказал одну фразу – фейр плей.

    Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», – заявил Абаскаль.

    • Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.10.2022 22:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      syuzanna.starikova 13 минут назад


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      Рейтинг: +5594

      ySS 1 час назад

      Когда в команде тренер федотов про фэйр-плэй надо забывать.

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      Рейтинг: +26081

      JTherry 1 час назад

      разве можно с конюшней фейр-плей на поле устраивать..? у Федота нет принципов, еще в ссучи он себя показал, играя с пацанами из Ростова... говорит и глазки свои прячет под кепочку, гнилой пони...(((

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      Рейтинг: +231

      эд100 2 часа назад

      Федотов ещё при уходе из Сочи показал свою гнилую натуру... Жаль, что он передал это , и без него сильному цска. Карась был зрителем игры, а не судьёй,... жаль, что такие решают исход матчей.

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      Рейтинг: +586

      Sanches65 2 часа назад

      ЦСКА команда г.....в ...у них нет понятия фейр плей.

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      Рейтинг: +19352

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Первый гол ЦСКА конечно с душком ((( - забит не по спортивному, но по правилам ((( Зобнину - ну ты же не зеленый пацан, выбей за линию... !!!

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      Рейтинг: +17752

      житель СПб 2 часа назад

      НЕ только команды бились, но и тренеры... Но Федотов - опять себя начал пачкать. Увы.

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      Рейтинг: +15813

      Fusballer > житель СПб 2 часа назад

      Каким образом?

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      Рейтинг: +18

      Spalmer > житель СПб 2 часа назад

      Вероятно попыткой выбить единственного номинального ЦЗ у соперника? Ударом сзади, пока игрок без мяча? Или подкатом прямой ногой сбоку? Даже без попытки эту ногу прижать?

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