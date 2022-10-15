«Тренер немецкого стиля». Агент Каймакова охарактеризовал Талалаева

Стипе Лапич, агент полузащитника «Торпедо Михаила Каймакова, охарактеризовал главного тренера команды Андрея Талалаева.
— Какие первые впечатления у Каймакова от работы с Талалаевым? Была личная беседа?
— Персональной беседы не было. Но Михаил говорит, что тренер жесткий, немецкого стиля, требует, чтобы футболисты бегали, бились. Каймаков готов максимально выкладываться, нужно только привыкнуть к требованиям, подстроиться.
- Талалаев принял «Торпедо» на этой неделе.
- Команда идет в РПЛ последней.
- Каймаков провел за «Торпедо» 6 матчей.
Источник: «РБ Спорт»