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    «Тренер немецкого стиля». Агент Каймакова охарактеризовал Талалаева

    Стипе Лапич, агент полузащитника «Торпедо Михаила Каймакова, охарактеризовал главного тренера команды Андрея Талалаева.

    — Какие первые впечатления у Каймакова от работы с Талалаевым? Была личная беседа?

    — Персональной беседы не было. Но Михаил говорит, что тренер жесткий, немецкого стиля, требует, чтобы футболисты бегали, бились. Каймаков готов максимально выкладываться, нужно только привыкнуть к требованиям, подстроиться.

    • Талалаев принял «Торпедо» на этой неделе.
    • Команда идет в РПЛ последней.
    • Каймаков провел за «Торпедо» 6 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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